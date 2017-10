Cu cine vor juca tenismenele române în primul tur al turneului US Open

Partidele ultimului turneu de Mare Șlem US Open vor începe luni, 25 august și se vor încheia pe data de 8 septembrie.Simona Halep și-a aflat adversara din primul tur al turneului de tenis US Open. Românca, favorita numărul 2 a turneului, o va întâlni pe americanca Danielle Rose Collins în primul meci al ultimului turneu de Mare Șlem. Pe același sfert de tablou cu Halep, se află și Maria Șarapova și este posibil ca cele două să se întâlnească în sferturile de finală. Mai mult decât atât, Halep ar putea să dispute un meci și cu Venus Wiliams, fosta lideră a clasamentului mondial și cea mai titrată jucătoare de tenis aflată încă în activitate.În turneul din New York mai sunt prezente alte trei românce. Alexandra Dulgheru se află pe același tablou cu Halep și va juca primul meci împotriva Krystinei Pliskova (Cehia), iar câștigătoare dintre cele două va juca cu Maria Șarapova. După Halep, cea mai bine clasată româncă de la US Open este Irina Camelia Begu care va avea prima partidă împotriva jucătoarei de origine spaniolă Silvia Soler Espinosa. Un meci dificil se anunță și pentru Monica Niculescu, care va trebui să o înfrunte pe rusoaica Yaroslava Shvedova. Ultima jucătoare de tenis din competiție, Sorana Cîrstea va juca în primul tur alături de britanica Heather Watson. Dacă Cîrstea va trece mai departe, în turul secund va avea parte de o partidă aprigă împotriva canadiencei Eugenie Bouchard.Țara noastră nu are reprezentanți la proba de simplu masculin. La dublu, vor participa Florin Mergea și Horia Tecău alături de coechipierii lor.În cadrul turneului, jucătoare româncă de tenis Simona Halep este desemnată cap de serie nr. 2, principala favorită fiind Serena Wiliams, nr.1 mondial.