Cu cine va juca nr.1 WTA în turul 2 la Australian Open. Adversară foartea grea

Ştire online publicată Marţi, 16 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În următorul meci, românca o va înfrunta pe Eugenie Bouchard (112 WTA).La finalul unui meci în care s-a confruntat cu o situație tensionată creată de "fuga" la vestiare a adversarei sale și cu o sperietură groaznică, Simona a făcut radiografia debutului la primul turneu de Mare Șlem al anului, conform Mediafax."Nu am început bine meciul, dar mi-am spus că nu trebuie să renunț și că trebuie să câștig meciul. M-am accidentat, m-am speriat puțin, dar apoi am început să servesc bine și am deschis mai bine terenul. Da, sunt îngrijorată, pentru că am mai avut probleme în trecut acolo (n. red - la gleznă). Trebuie să fac ceva, să încep un tratament și să mă recuperez cât mai repede", a spus Halep, pentru Eurosport.