Cu cine se întăreşte FC Farul pentru noul sezon

Cu cine se întărește FC Farul pentru noul sezon

FC Farul și-a reluat antrenamentele la complexul din strada Primăverii, la începutul săptămânii, în pofida anunțului finanțatorului Giani Nedelcu, care a anunțat că se retrage de la club. Antrenorul Ion Barbu are la dispoziție o serie jucători noi din care va încerca să aleagă și să consolideze un 11 de bază. „Antrenamentele decurg bine, am avut doar câteva zilele astea, dar totul este ok. Vineri vom efectua un trial și voi decide care dintre jucătorii nou-veniți sunt apți să rămână la FC Farul. Dintre aceștia, sper ca Marius Matei (FC Botoșani), cu care am semnat miercuri, și Decebal Gheară să se impună cât mai bine pe teren. Sunt jucători care au avut meciuri în Divizia A, însă mulți dintre cei noi sunt încă în probe. Echipa nu este formată, mai este ceva până la începerea campionatului și am timp să mă decid”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Barbu. „Marinarii” pleacă la drum cu un nou finanțator, care, pentru unii, reprezintă o salvare momentană de la ultimatum: retragerea echipei din campionat. Marian Diaconescu a afirmat că are o situație modestă și că așteaptă ajutor financiar de la oricine este interesat să salveze echipa fanion a Dobrogei de la desființare. Pentru Barbu, acest om și-a câștigat respectul, având în vedere că a luat inițiativa atunci când nimeni n-a făcut-o. „La adresa domnului Marian Diaconescu am numai cuvinte de laudă, putem spune că este salvatorul echipei, a fost mereu alături de noi și trebuie să-l respectăm pentru asta. Sincer, tot ce îmi doresc este să mergem mai departe cu această echipă. Nu vreau să mă gândesc negativ, îmi voi face treaba în continuare și sper foarte mult să nu dezamăgesc, sunt sigur că pe viitor totul va fi mai bine”, ne-a mai spus Ion Barbu.