Cu africancele a fost banal, urmează „şocul“ cu Norvegia

România - Tunisia 39-22, la Campionatul Mondial de handbal feminin

Cu africancele a fost banal, urmează „șocul“ cu Norvegia

Reprezentativa de handbal a României a zdrobit (39-22) Tunisia și a trecut din nou în fruntea Grupei C de la Campionatul Mondial, cu opt puncte, în timp ce marea rivală Norvegia a coborât pe locul doi, cu același număr de puncte, dar golaveraj inferior. *** Echipa națională de handbal feminin a României s-a impus, ieri, în fața selecționatei Tunisiei, cu scorul de 39-22 (23-10), în cel de-al patrulea meci al tricolorelor în Grupa C a Campionatului Mondial din China. Pentru România, au marcat Iulia Pușcașu (7), Ionela Gâlcă Stanca, Oana Manea (câte 6), Ramona Maier (5), Ada Nechita Olteanu (4), Melinda Geiger, Clara Vădineanu (câte 3), Cristina Neagu, Narcisa Lecușanu (câte 2) și Carmen Amariei (1). Selecționerul Radu Voina le-a odihnit în acest joc pe Cristina Vărzaru și Mihaela Smedescu. Următoarea partidă a României este programată astăzi, de la ora 13.15, în direct la TVR 1, în compania Norvegiei. *** Federația Europeană de Hand-bal a publicat, ieri, pe site-ul oficial, o analiză în care se relevă faptul că la CM din China participă 75 de jucătoare care evoluează și în Liga Campionilor, Oltchim Râmnicu Vâlcea deținând recordul de echipă cu cele mai multe handbaliste. „Liga Campionilor a intrat într-o pauză, dar toate vedetele joacă la Campionatul Mondial. 75 de jucătoare, de la 12 echipe din cele 24 aflate în China, sunt angrenate și în Liga Campionilor, majoritatea la echipe de top”, se arată în analiza publicată pe site-ul EHF. Echipa României, una dintre favoritele la medalii, este formată în majoritate din jucătoare de la Oltchim (11 din 16), un veritabil record de participare al unei formații din Liga Campionilor. De asemenea, România și Norvegia dețin un alt record: 13 jucătoare din cele 16 ale echipelor lor naționale joacă în Liga Campionilor. Danemarca este singura națiune participantă cu jucătoare provenind de la trei cluburi angrenate în Liga Campionilor: Viborg (6 jucătoare), FCK Handbold (5) și Aalborg (4). *** Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, Petru Ghervan, a declarat, ieri, că a renunțat la această funcție, deoarece are probleme cardiace, iar medicii i-au recomandat să se ferească de emoții puternice și efort fizic. „De luni, urmez un tratament, iar medicii mi-au recomandat să mă feresc de emoții puternice și de efort fizic. Cu naționala nu te poți juca, acolo trebuie să fie cineva sănătos care să lucreze cu băieții. Am anunțat federația, nu îmi pot sacrifica sănătatea pentru handbal”, a spus tehnicianul. Petru Ghervan a fost numit selecționer la jumătatea lunii septembrie, el înlocuindu-l pe Aihan Omer, care este suspendat pe o perioadă de cinci ani în urma acuzațiilor de tentativă de mituire a arbitrilor de la meciul României cu Muntenegru, din preliminariile Campionatului Mondial 2009. „Turcul” a făcut apel la decizia EHF de suspendare și încă așteaptă judecarea.