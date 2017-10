CSV Tomis 2004, lider în Divizia A1 la volei feminin

Miercuri, 01 Februarie 2012

CSV 2004 Tomis Constanța a reușit luni să câștige în deplasare la Lugoj, al doilea meci disputat în ultimele 48 de ore și a revenit pe primul loc în ierarhia Diviziei A1. Jucătoarele antrenate de sârbul Darko Zakoc s-au im-pus lejer în trei seturi, scor 25-20, 25-21 și 25-18. Chiar dacă în urma acestui rezultat, „sirenele” au obținut cel de-al treilea succes consecutiv, tehnicianul sârb al Tomisului nu s-a arătat pe deplin încântat de evoluția elevelor sale.„Probabil că am evoluat sub nivelul nostru și îmi pare rău, pentru că publicul din Lugoj aștepta mult mai mult de la echipa campioană. Cred că nu a fost o abordare cu motivație a jocului. Mai există și unele probleme de natură tehnică, ce s-au văzut și în meciul cu Dinamo și în cel cu Bacăul. Avem fluctuații în joc și chiar dacă avem șapte-opt puncte diferență, permitem adversarului să revină. În plus, toate echipele când joacă în compania noastră dau totul. Lugojul azi a făcut la fel și în acest mod diferența valorică dintre echipe poate părea mai mică. Felicitări echipei lugojene, care a luptat frumos și antrenorului Paul Bogdan pentru modul cum a pregătit echipa pentru acest meci. A reușit să fructifice niște puncte mai slabe ale noastre”, a declarat Darko Zakoc, citat de cotidianul lugo-jean „Redeșteptarea”Etapa viitoare campioanele de la CV 2004 Tomis Constanța vor avea o misiune ușoară urmând să evolueze în fața propriilor suporteri împotriva penultimei clasate, SCM CSU Argeș Volei Pitești.Cristian PAHOMIE