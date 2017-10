CSV 2004 Tomis îşi joacă ultima carte europeană în Siberia

CSV 2004 Tomis își joacă ultima carte europeană în Siberia

Campioana României la volei feminin, CSV 2004 Tomis Constanța va susține, astăzi, de la ora 14.00, meciul retur din faza Challenge a Cupei CEV, în compania formației ruse Omichka Omsk Region, la Complexul Sportiv și Cultural „Viktor Blinov“.Voleibalistele de la CSV 2004 Tomis vor înfrunta, astăzi, pe Omichka Omsk, într-un meci extrem de dificil care are ca miză calificarea în semifinalele Cupei CEV. După înfrângerea de pe teren propriu, scor 1-3, constănțencele antrenate de Darko Zakoc și Constantin Alexe nu mai speră la o victorie pe terenul rus, însă se mândresc cu parcursul reușit până în prezent.„CSV 2004 Tomis Constanța a rămas singura echipă română în competițiile europene în acest sezon. Meciul de la Omsk este foarte dificil. Omichka are evident prima șansă de calificare. Cu o victorie obținută la Constanța, rusoaicele sârbului Zoran Terzic au șanse depline să plece în semifinale. În urmă cu un an, fetele noastre au obținut locul 3 în aceeași competiție (n.r. - Cupa Confederațiilor Europene), dar acest sezon a fost mult mai greu din toate punctele de vedere. Fără să bifăm cronica unei înfrângeri dinainte anunțate, putem, totuși, să privim cu mândrie în urmă și să amintim tuturor că am obținut trei victorii în Champions League”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CSV 2004 Tomis Constanța, Costinel Stan.Într-o regiune unde iernile sunt lungi și grele, iar temperaturile pot scădea până la -68 grade Celsius, vremea din Omsk se prezintă destul de bine pentru perioada aceasta a anului.„La Omsk, din câte mi-au relatat colegii, vremea în Siberia este destul de caldă pentru această perioadă. Ar fi numai vreo -6 grade Celsius. Sper din tot sufletul ca fetele noastre să încălzească și mai mult atmosfera la ora jocului”, ne-a mai spus Costinel Stan.Lotul „sirenelor” nu a suferit accidentări sau modificări de la ultima întâlnire, iar echipa va juca, cel mai probabil, în aceeași formulă și la Omsk.Iată lotul folosit în confruntarea de la Constanța: Neaga-Calota - Butnaru, Gavrilescu, Holness, Cazacu, Majstorovic și Vujovic - libero (a mai jucat și Lamb).Din echipa rusoaicelor, se evidențiază Natalya Mammadova, care a nimicit apărarea con-stănțeană în tur, reușind 40 de puncte din totalul de 76 ale echipei sale.„Vom înfrunta o echipă foarte tare, publicul gazdă și în primul rând pe azera Natalya Mammadova, una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Nu sunt probleme de efectiv, echipa va fi în aceeași formulă ca în tur”, a mai precizat președintele Costinel Stan.Echipa care se califică în semifinale va juca contra învingătoarei din disputa echipelor poloneze Aluprof Bielsko-Biala - Bank BPS Fakro Muszyna.