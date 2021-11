CSU Neptun, victorie la Sfântu Gheorghe după un final pe muchie de cuţit

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa s-a impus, cu scorul de 26-25 (14-11), în faţa celor de la CNE Sfântu Gheorghe, într-o partidă disputată în deplasare, contând pentru etapa a 9-a a Diviziei A, Seria A.Formaţia antrenată de Ion Ivan şi Lăcrămioara Ilie a controlat prima repriză, pe care a încheiat-o cu avantaj de trei goluri, dar a trăit pe muchie de cuţit finalul de meci, când gazdele au redus din diferenţa de pe tabelă. Constănţencele au gestionat însă cât s-a putut de bine finalul şi astfel au obţinut victoria.Golurile Neptunului au fost marcate de Gabriela Moldoveanu 10, Andreea Pintilie 5, Maria Ilie 3, Rebeca Gheorghe 3, Ariana Cercel 2, Ioana Mihăilă 1, Bianca Căldare 1 şi Mihaela Stănciulescu 1.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: HCF Piatra Neamţ - CSM Bucureşti II 35-29, CS Ştiinţa Bacău - CSM Roman 23-26, CSM Galaţi - ACS Spartac Bucureşti 36-14, ACS Şc. 181 SSP Bucureşti - CSM Corona Braşov 14-34.ACS Activ Prahova Ploieşti şi CSM Unirea Slobozia au stat.În clasament, CSU Neptun ocupă locul cinci, cu 17 puncte. Lideră este CSM Corona Braşov (19 p), urmată, în ordine, de CSM Unirea Slobozia (19 p), CSM Galaţi (18 p) şi HCF Piatra Neamţ (18 p).Etapa viitoare (duminică, 21 noiembrie), echipa constănţeană va juca, pe teren propriu, cu HCF Piatra Neamţ.XXXLotul naţional de handbal-senioare al României va desfăşura, în perioada 23 noiembrie - 1 decembrie, o acţiune de pregătire centralizată la Bucureşti, urmată de participare la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie 2021).Selecţionerul Adrian Vasile a convocat un lot alcătuit din 21 de jucătoare, printre acestea aflându-se şi constănţeanca Alexandra Iovănescu Subţirică, actualul pivot al Gloriei Buzău.La Mondiale, România este repartizată în Grupa C, urmând să joace cu Iran (3 decembrie), Kazahstan (5 decembrie) şi Norvegia (7 decembrie). Ocupantele primelor trei locuri se califică în grupele principale.XXXIar lotul naţional feminin de tineret va efectua un cantonament la Mioveni, ce va include patru jocuri amicale, după cum urmează: 26 noiembrie, ora 16.00, România - Spania; 27 noiembrie, ora 15.30, România - Spania; 3 decembrie, ora 16.00, România - Germania; 4 decembrie, ora 15.30, România - Germania.Selecţionerul Horaţiu Paşca are sub comandă un lot alcătuit din 19 jucătoare.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / CSU Neptun Constanţa