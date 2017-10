CSU Neptun va participa la turneul amical de la Plopeni

1

Intrebare

Si unde v-ati propus sa ajungeti, dle. Puscasu ? Fiindca tot vad prin interviuri ca toata lumea vrea (doar) sa faca o figura frumoasa in Divizia A, dar de promovare in LN (care ar trebuia sa fie obiectivul si esenta de a fi a acestui club) nu pomeneste nimeni ! Nu cred ca obiectivul clubului reprezentativ al handbalului feminin din Constanta ar trebui sa fie doar "o evolutie frumoasa" in liga a doua, an de an...Haideti sa lasam la o parte mediocritatea si sa aducem Neptunul unde ii este locul, adica in elita handbalului romanesc - daca la Pitesti si Buzau se poate, de ce nu si la noi ?