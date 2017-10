CSU Neptun va începe returul, cel mai probabil, cu acelaşi lot

„Nu avem bani!”

CSU Neptun va începe returul, cel mai probabil, cu același lot

Din cauza problemelor financiare întâmpinate în ultima perioadă, formația constănțeană de handbal feminin, CSU Neptun riscă să înceapă returul Diziviei A cu același lot, fără achiziționarea unor noi jucătoare.„Deocamdată, nu s-a luat nicio decizie. Sunt discuții pentru aducerea unor jucătoare, dar nu este nimic concret încă, pentru că nu avem bani! Este posibil să începem returul cu același lot”, a declarat directorul executiv CSU Neptun, Paul Alexe.Echipa antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan este plecată de marți în cantonament la Bușteni, unde va desfășura pregătiri până pe 22 decembrie. În tur, constănțencele au avut un parcurs fără greș, însă nu putem spera același lucru și pentru retur dacă nu se vor aduce forțe proaspete.„Sperăm să încheiăm returul la fel de bine cum am făcut-o și în tur, dar va fi greu în această formulă. Dacă se va accidenta una din jucătoarele noastre mai bune, vom avea o mare problemă. De asta și încercăm să ne pregătim lotul, dar îl putem îmbunătăți numai în cazul în care avem bani, iar momentan nu avem”, ne-a mai spus Alexe.Perioada de transferuri este până la 1 februarie 2013, iar conducerea CSU Neptun trebuie să se gră-bească pentru a pune bazele unui lot îmbunătățit, asta dacă vrea să reziste în Liga Națională, în eventualitatea unei promovări.„Dacă vom promova, nu vom rezista cu actualul lot în Liga Națională. Dacă am aduce acum, în iarnă, câteva jucătoare, pentru a avea timp să se omogenizeze cu restul echipei, am avea șanse să rezistăm. Oricum, nu ne gândim la jucătoare cu nume, pentru că nu avem posibilitatea să plătim contracte foarte mari. Am vrea jucătoare mai tinere, care să aibă valoare. Sunt astfel de jucătoare în Divizia A dar sunt și multe echipe din prima ligă care sunt cu ochii pe ele”, ne-a mai spus directorul executiv CSU Neptun, Paul Alexe.