CSU Neptun, trei partide importante în turneul de la Slobozia

În perioada 5-7 martie, Slobozia va fi gazda celui de-al treilea turneu al returului Diviziei A, Seria C. Clubul organizator este HCM Slobozia, iar fetele antrenate de Ion Ivan și Lăcrămioara Ilie vor susține trei meciuri în trei zile, după următorul program: vineri, 5 martie, ora 15.40: CSU Neptun - CSM București II; joi, 6 martie, ora 13.40: CSU Neptun - CSU Știința București; vineri, 7 martie, ora 13.40: CS Danubius Călărași - CSU Neptun.





Echipa constănțeană ocupă locul trei în clasamentul Seriei C, la egalitate de puncte cu CSM București II (13 p), dar despărțite de golaveraj. Lidera ierarhiei este CSU Știința București (19 p).



Căpitanul naționalei și inter stânga la CSM București, Cristina Neagu, și Kristina Liscevic, de la SCM Râmnicu Vâlcea, au primit premiile pentru cea mai bună jucătoare a campionatului, respectiv cea mai bună handbalistă din străinătate a competiției interne feminine, pentru sezonul 2019-2020.





Pandemia Covid-19 a dat peste cap sportul la nivel mondial, iar handbalul românesc nu a făcut excepție. Deşi campionatul 2019-2020 nu s-a putut încheia pe teren, cele mai bune jucătoare care au evoluat în Liga Naţională au fost răsplătite cu trofee acordate în urma voturilor antrenorilor tuturor echipelor din prima ligă, informează Federaţia Română de Handbal.





„2020 a fost un an atipic, am jucat puține meciuri, dar când am jucat, am făcut-o bine. Le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au votat. Mama va fi foarte fericită pentru acest nou premiu, pentru că toate trofeele pe care le-am cucerit au rămas în casa părinților. Ei îmi păstrează în camera în care am crescut toate medaliile și cupele, au grijă de toate, le aranjează, le curăță”, a declarat Cristina Neagu.





La rândul său, Kristina Liscevic apreciază valoarea primei ligi a handbalului feminin românesc.



„Sunt fericită că am primit acest premiu, mai ales pentru că m-au votat antrenorii. Le mulțumesc tuturor și mă gândesc acum că am avut un an bun. Îmi place să joc în România, Liga Naţională este un campionat puternic, intens, mereu avem adversari care vor să ne învingă și avem întotdeauna meciuri grele”, a declarat Kristina Liscevic.





După un turneu reușit în deplasarea de la Râmnicu Vâlcea, acolo unde a obținut trei victorii din tot atâtea meciuri, echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța se pregăteşte pentru alte trei partide importante, în care va înfrunta ocupantele primelor două locuri din clasament și pe CS Danubius Călărași.