CSU Neptun se pregăteşte pentru un nou turneu. „Nu ne gândim la promovare!”

Preşedintele clubului, Silviu Băiceanu, nu mai are nicio speranţă în ceea ce priveşte promovarea în Liga Naţională şi este dezamăgit de faptul că autorităţile au decis să reducă bugetul de finanţare al clubului, în ciuda performanţelor obţinute în trecut de constănţence.





„Nu ne rămâne decât să aşteptăm turneul care va avea loc între 10 şi 13 februarie. Nu ştim unde se va disputa, încă nu avem această informaţie. Am început pregătirea imediat după anul nou şi sperăm să ne prezentăm într-o formă cât mai bună. Nu avem mari noutăţi în lot. Înainte de primul turneu am legitimat cinci jucătoare cu dublă legitimare. Nu a plecat nimeni. A revenit Bianca Căldare, cea care se despărţise de noi pentru că s-a înscris la o şcoală de ofiţeri. Nu poate ajunge la fiecare antrenament, dar experienţa sa ne ajută foarte mult, aşa cum ne-a ajutat şi la primul turneu. Avem o colaborare cu ea şi eu zic că acest lucru este benefic pentru noi. Nu mai avem nici un obiectiv în momentul de faţă. Trebuie doar să rezistăm şi să nu dispărem. În momentul în care am ajuns la un pas de a ne apropia de Liga Naţională şi autorităţile locale au micşorat bugetul, nu putem altceva să facem decât să încercăm să creştem ce avem pe lângă noi. Nu are rost să mai visăm şi să ne îmbătăm cu apă rece” , a declarat pentru Cuget Liber preşedintele CSU Neptun Constanţa, Silviu Băiceanu.





Silviu Băiceanu admite că anul 2020 a fost unul de coşmar pentru CSU Neptun, aşa cum a fost de altfel pentru toate formaţiunile sportive din Constanţa.





„Este foarte greu să ne batem la promovare cu lotul pe care îl avem. Obiectivul nostru s-a schimbat. Nu putem ataca promovarea cu jucătoare lipsite de experiență, astfel că vom încerca să creștem handbaliste și să rămânem în Divizia A. Nu poți să te lupți cu jucătoare care câștigă o indemnizație de 600 de lei pe lună, împotriva unora care câștigă 2.000 de euro. Asta este situația. Este un an pe care cu toții vrem să îl trecem cât mai repede. A fost un an de coșmar”, a declarat, pentru "Cuget Liber", președintele CSU Neptun, Silviu Băiceanu.





În luna decembrie a anului trecut CSU Neptun a jucat în primul turneu împotriva echipei Danubius Călăraşi, pe care a învins-o categoric cu scorul de 32-23. După această victorie frumoasă fetele de la malul mării au prins încredere şi au speranţa că se vor apropia încet, dar sigur, de locurile fruntaşe ale clasamentului. Momentan, CSU Neptun se află pe locul 5 în clasament, cu 4 puncte obţinute în trei meciuri jucate.