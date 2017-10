CSU Neptun s-a întors din cantonament şi va reîncepe pregătirile pe 4 ianuarie

CSU Neptun s-a întors din cantonament și va reîncepe pregătirile pe 4 ianuarie

Formația constănțeană de handbal feminin, CSU Neptun, s-a întors recent din cantonamentul efectuat la Bușteni și este în vacanță până pe 4 ianuarie 2013. „Echipa se va reuni, cel mai probabil, pe 4 ianuarie. Fetele au primit un program individual de pregătire pentru a nu irosi ce au câștigat în cantonament. Sperăm să fie un an mai bun pentru echipă și să avem fetele sănătoase în primul rând. Să fie ferite de accidentări și să promovăm în Liga Națională”, a declarat directorul executiv CSU Neptun, Paul Alexe.Echipa condusă de Ion Crăciun și Florin Cazan are nevoie de câteva transferuri, însă conducerea nu a reușit încă să facă acest lucru posibil.„Încă nu am reușit să punem bazele unor transferuri, dar ne dorim acest lucru. Să vedem, va fi greu să realizăm un transfer, indiferent dacă ne dorim jucătoare mai tinere, cu perspectivă de a crește în valoare, chiar și acestea necesită o investiție și rămâne de văzut dacă ne permitem. Este cert că ar trebui să mai aducem jucătoare”, ne-a mai spus Paul Alexe.În campionat, CSU Neptun este neînvinsă, terminând turul Diviziei A pe primul loc, cu 26 puncte, urmată de CSM Unirea Slobozia, cu 23 puncte și HCM Buzău cu 22 punte.Echipa va reîncepe campionatul pe 3 februarie 2013, când va juca în compania celor de la CSM Unirea Slobozia, în deplasare.