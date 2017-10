CSU Neptun pregăteşte evadarea din subsol

CSU Neptun pregătește evadarea din subsol

Handbaliștii de la CS Universitar Neptun încheie, astăzi, turul de campionat al Diviziei A, în care nuanța generală a evoluțiilor a fost mai mult cenușie. De la ora 14, în Sala Sporturilor, echipa antrenată de profesorul Mihail Făgărășan (locul 7, ultimul, 0 p) primește replica unei alte formații aflate în suferință, CSS Bacău (locul 6, 2 p), întâlnire contând pentru programul etapei a șaptea, Seria A. „Sperăm să spargem gheața și să obținem prima victorie. Deși avem statut de amatori și până acum am tot mâncat bătaie, consider că suntem în progres. În perioada următoare, lotul ar putea fi întărit cu doi-trei jucători mai puțin folosiți de HCM și atunci se schimbă datele problemei", a declarat, pentru „Cuget Liber", profesorul Făgărășan.