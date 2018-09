CSU Neptun n-a renunţat la obiectivul promovării. "Trebuie să avem răbdare!"

CSU Neptun n-a renunțat la obiectivul promovării. "Trebuie să avem răbdare!"

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța are un început ezitant de sezon, cu doar un succes în primele trei etape ale Diviziei A, Seria A, însă obiectivul rămâne același: accederea la turneul final de promovare în Liga Națională.În prima rundă, CSU Neptun a cedat, surprinzător, pe terenul echipei secunde a Dunării Brăila, scor 26-27, iar după succesul cu CNOT Iași, 36-23, a cedat iar, în fața celor de la AHCM Slobozia, tot în deplasare, scor 22-31. Actualmente, formația de pe litoral, antrenată de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie, ocupă locul patru (dintr-un total de șase), fiind devansată de AHCM Slobozia (9 puncte), HCF Piatra Neamț (6 p) și HC Dunărea ll Brăila (4 p), fapt ce o obligată să se impună duminică, 7 octombrie, pe terenul echipei HCF Piatra Neamț, pentru a reintra în lupta promovării.„Lucrurile sunt foarte clare din punctul meu de vedere. S-a făcut o pregătire de vară foarte bună, chiar am reușit să învingem echipa din Brăila la turneul amical de la Plopeni. Am crezut că am eliminat din greșelile individuale, în special aruncările de la 7 metri și cele unu contra unu. În campionat, la Brăila, nu am mai reușit să păstrăm același nivel de concentrare. Chiar dacă adversara a folosit trei jucătoare de la prima echipă, din Liga Națională, nu este o scuză pentru noi. Apoi, am pierdut meciul cu Slobozia, dar diferența nu a fost atât de mare pe cât o arată scorul. Timp de 45 de minute, am mers cap la cap. Dacă am fi transformat cele șase aruncări de la 7 metri ratate, altfel ar fi putut fi deznodământul. Cine vede rezultatul va spune că ne-au umilit. Nu a fost așa”, a declarat antrenorul Ionuț Pușcașu.v v vFormatul sezonului actual al Diviziei A este diferit de cel de anul trecut. Campionatul este împărțit în patru serii a câte șase sau șapte formații, stabilit în urma criteriului geografic, care vor juca în sistem tur-retur de două ori. Primele două formații clasate vor avansa în turneul semifinal (2-5 mai 2019), acolo unde cele opt formații vor fi împărțite în alte două grupe a câte patru echipe. Primele două echipe vor ajunge la turneul final (9-12 mai, 2019), în faza semifinală, iar echipele ce vor disputa finala mare vor avea drept de promovare în următoarea ediție a Ligii Naționale.Sezonul trecut, CSU Neptun a fost la doar un meci distanță de promovare, fiind învinsă într-o partidă decisivă de CSM Slatina, 25-42, și continuă să spere în reeditarea acestei performanțe și în campionatul actual.„Trebuie să învingem la Piatra Neamț pentru a ne recâștiga încrederea în forțele proprii și pentru a ne întoarce în vârful ierarhiei. Obiectivul nu se schimbă, rămâne accederea în lupta pentru promovare. Nu există nicio presiune pe fete, sunt tinere și au timp să-și repare minusurile. Trebuie să avem răbdare cu ele și să le monitorizăm progresul”, a completat Ionuț Pușcașu.Până la partida de la Piatra Neamț, echipa de la malul mării are timp să-și rezolve problemele din defensivă. Chiar dacă are al doilea atac din serie, cu 84 de goluri marcate, CSU Neptun are și a doua cea mai slabă defensivă, cu 89 de goluri încasate, fapt ce nu îl nemulțumește pe antrenorul Ionuț Pușcașu.„Se fac în continuare greșeli și trebuie să reglăm acest mecanism. Ne propunem să luăm maximum 20 de goluri pe meci și să ne face jocul. În aceste zile, ne vom axa serios pe coeziunea defensivei”, a conchis tehnicianul constănțean.