CSU Neptun merge să câştige în Bănie

Liga Națională de handbal feminin

CSU Neptun merge să câștige în Bănie

Ultimele două înfrângeri suferite în campionat au avut un efect devastator asupra situației din clasament a echipei CSU Neptun. Formația antrenată de Florentin Pera a căzut de la mijlocul clasamentului direct în zona fierbinte a clasamentului, de unde speră să iasă cât mai repede. Contactat de „Cuget Liber”, tehnicianul Neptunului a explicat că știe care au fost cauzele ultimelor eșecuri și a declarat că este optimist în privința șanselor pe care echipa sa le are în meciul de sâmbătă, în deplasare, cu SCM Craiova. „Ne așteaptă un meci destul de dificil, ținând cont că SCM a reușit să obțină câteva victorii importante pe teren propriu, iar cel mai bun exemplu ar fi succesul obținut în fața celor de la Cetate Deva. Mai mult, Craiova a reușit să facă un transfer de marcă, prin aducerea Roxanei Gatzel-Han, de la Oltchim Râmnicu Vâlcea. Este o jucătoare deosebit de valoroasă, care a crescut valoarea lotului SCM-ului și care, datorită experienței sale internaționale, poate reprezenta cheia succesului în orice meci. Sper să nu mai fim dezavantajați de arbitri, mai ales că vom avea parte de o brigadă internațională. La meciul cu CSM Ploiești, arbitrii ne-au cam tocat, dar avem și noi partea noastră de vină. Am ratat trei lovituri de la 7 metri și am comis greșeli impardonabile în apărare. Este foarte important ca echipa să joace bine atât pe faza ofensivă, cât și pe cea defensivă, pentru că dacă jocul nostru merge bine, arbitrii nu au ce să facă”, a declarat antrenorul Florentin Pera. Iată care sunt și celelalte meciuri ale etapei a XXII-a: CSM Ploiești - Oțelul Galați, HC Dunărea Brăila - Universitatea Cluj, CSM Bacău - ASC Corona Brașov, HCM Baia Mare - Oltchim Râmnicu Vâlcea, Cetate Deva - HCM Roman, HC Zalău - CSM București. Clasament: 1. Oltchim (36 p), 2. U Cluj (33 p), 3. Dunărea Brăila (29 p).