CSU Neptun, meci „la baionetă“ cu CSM Ploieşti

Liga Națională de handbal feminin

CSU Neptun, meci „la baionetă“ cu CSM Ploiești

Echipa de handbal feminin CSU Neptun joacă, astăzi, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, partida cu CSM Ploiești, din cadrul etapei a XXI-a de campionat.Dezavantajată de arbitraj în ultimele runde, formația constănțeană a primit o veste bună, jocul - considerat a fi unul cu implicații majore în lupta pentru evitarea retrogradării - fiind arbitrat de Ana Maria Duță și Diana Florescu, brigadă ce va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Londra, fapt care reprezintă, în opinia antrenorului Florentin Pera, o garanție a corectitudinii.„Atât noi, cât și echipa din Ploiești luptăm pentru a ne salva de la retrogradare. Este un meci important, iar prezența celor două arbitre internaționale nu poate reprezenta decât o garanție că lupta se va da doar în teren, însă pe noi trebuie să ne intereseze în primul rând jocul, nu arbitrajul. Meciul cu CSM este unul extrem de important, întâlnim o contracandidată la evitarea retrogradării, iar o victorie ne-ar face bine la moral. Nu ne va fi ușor, pentru că vom întâlni o echipă ce are în componență multe jucătoare experimentate, precum Gâscă, Janina Luca, Crap, Dospin sau Barcan. Sper totuși că fetele vor fi la capacitate maximă și vor lupta până la final, deși această pauză competițională ne-a cam stricat planurile și, în plus, nu am reușit să jucăm nici măcar un meci de pregătire”, a declarat Pera.