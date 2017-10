Meci de handbal, duminică, la Sala Sporturilor

CSU Neptun, în alertă! "Nu ne subestimăm adversarul"

Echipa feminină de handbal CSU Neptun va evolua, duminică, de la ora 13, la Sala Sporturilor, împotriva formației ACS Spartac București, într-o partidă contând pentru etapa a IX-a a Diviziei A, Seria A. Este o ocazie perfectă pentru formația pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie de a bifa cel de-al patrulea succes din acest sezon.„Poziția din clasament și faptul că jucăm acasă ne obligă să câștigăm această partidă. Am văzut câteva înregistrări video cu adversarele noastre și consider că suntem echipa mai valo-roasă. Vom face tot posibilul să ne impunem. Oricum, nu trebuie să ne subestimăm adversarul, fiindcă am mai pățit-o de-a lungul timpului. Fetele sunt apte 100%, și-au revenit după eșecul de la Bacău și sper să se revanșeze”, a declarat antrenorul Ionuț Pușcașu.