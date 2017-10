CSU Neptun, eşec usturător în faţa propriilor suporteri

Divizia A la handbal feminin

CSU Neptun, eșec usturător în fața propriilor suporteri

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, CSU Neptun a furnizat încă o surpriză neplăcută suporterilor constănțeni, în meciul din etapa a patra a Diviziei A la handbal feminin, Seria A, disputat împotriva celor de la CS HM Buzău și încheiat cu scorul 26-41 (14-25). Partida a fost la discreția echipei oaspete, care a umilit, practic, formația gazdă.Pentru constănțence, este a treia înfrângere din tot atâtea meciuri disputate în noul sezon.Golurile Neptunului au fost marcate de Mariana Filip (8), Adriana Mușat (6), Bianca Căldare (3), Carmen Iordache (3), Denisa Bari (2), Anca Birton (2), Georgiana Ciuică (1) și Florentina Bălănică (1).„Știam că va fi un meci greu, mai ales că veneam după un joc dis-putat miercuri. Avem jucătoare tinere și speram că se vor recupera mai repede decât cele de la Buzău, dar, din păcate, nu a fost așa. Sunt jucătoare tinere care, deocamdată, încă nu știu să gestioneze un meci cu o echipă mai puternică, să nu intre în vrie și să joace mai mult pentru rezultat, astfel încât, la final, diferența să nu fie așa de mare. Sunt câteva jucătoare de perspectivă în echipa aceasta, care vor ajunge peste câțiva ani să joace la alt nivel, dar, din păcate, sunt mai multe fete cu care se pare că muncim degeaba. Eu când am acceptat să vin la conducerea echipei am pus condiția să am măcar cinci-șase jucătoare cu care să pot lucra; din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și suntem în situația pe care o vedeți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Florin Cazan.După această înfrângere, CSU Neptun rămâne pe poziția a opta, fără niciun punct acumulat. Constănțencele vor disputa următorul meci pe terenul Științei București, echipă clasată pe primul loc.v v vIată care sunt celelalte rezultate ale etapei: CSU Târgoviște - CSU Danubius Galați 18-38, HCF Piatra Neamț - Știința Bacău 26-20, ACS Șc. 181 SSP București - CSU Știința București 29-34, CSM București II - HC Activ CSO Plopeni 30-27. ACS Spartac București a stat.