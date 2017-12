CSU Neptun Constanţa a terminat anul cu o victorie. "Nu vrem să ne gândim la promovare"

CSU Neptun Constanța a terminat anul cu o victorie. "Nu vrem să ne gândim la promovare"

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța a reușit să termine sezonul cu o nouă victorie, miercuri, în Sala Sporturilor, împotriva unei contracandidate la primele locuri, Știința București, scor 28-22 (15-9), într-un duel contând pentru etapa a XV-a a Diviziei A, Seria A.Pentru formația pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie a fost cea de-a 12-a victorie a sezonului, din 14 disputate, fapt ce le-a asigurat, cel puțin pentru moment, poziția a doua în clasament, cea care duce în barajul de promovare în Liga Națională. Cu toate acestea, directorul executiv al constănțencelor, Silviu Băiceanu, îndeamnă la răbdare, deoarece sezonul este lung și se poate întâmpla orice. Primul meci din 2018 este și cel mai important – pe 13 ianuarie, în Sala Sporturilor, împotriva liderei SCM Gloria Buzău.„Am avut o primă parte de sezon bună. Mă bucur că am trecut cu bine și peste confruntarea cu Știința București. Mă temeam că fetele nu vor trece peste eșecul cu CSM ll București, atunci când am condus cu opt goluri. Cu toate acestea, fetele au jucat cu determinare, au arătat foarte bine, mai ales în apărare, și au obținut toate cele trei puncte. Nu vrem să ne gândim la promovare ca la un obiectiv impus. Cel mai bine ar fi să luăm fiecare meci în parte, și să încercăm să obținem cât mai multe puncte posibile. Vedem când se trage linia dacă merităm sau nu să promovăm. Este foarte importantă partida retur cu SCM Gloria Buzău, fiindcă ne putem apropia la doar trei puncte dacă învingem. Nu aș fi dezamăgit nici dacă ne-am califica la baraj. Fetele au nevoie de un test împotriva unei echipe de Liga Națională, pentru a-și observa nivelul actual. Nu vor pleca jucătoare de la echipă în această scurtă pauză, dar nici nu cred că vor mai apărea nume noi. Nu cred că avem de ce, fiindcă suntem pe o pantă ascendentă. Pe această cale am dori să mulțumim Primăriei Constanța pentru întreg sprijinul oferit echipei. Fără ei ne-ar fi fost foarte greu să ne descurcăm”, a declarat Silviu Băiceanu.Clasament: 1. SCM Gloria Buzău (42 p), 2. CSU Neptun (36 p), 3. CSU Știința București (33 p), 4. HCF Piatra Neamț (33 p), 5. CSM ll București (33 p), 6. CSS Tulcea (27 p)...15. CSU Târgoviște (4 p).