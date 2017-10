CSU Neptun a primit „OK-ul” pentru Liga Naţională

CSU Neptun a primit „OK-ul” pentru Liga Națională

După o perioadă de incertitudine, conducerea CSU Neptun a decis, vineri, să înscrie echipa în sezonul următor al Ligii Naționale de handbal feminin. La nivel tehnic, încă se discută despre componența lotului cu care se va aborda noul campionat, însă un lucru este cert, și anume că se va continua cu aceeași bancă tehnică.Revenită în Liga Națională după o pauză de un an, în care a evoluat în Divizia A, CSU Neptun se pregătește să alcătuiască o echipă competitivă pentru primul eșalon, în urma deciziei conducerii clubului constănțean de a susține echipa în continuare.„Am avut o ședință azi-dimineață (n.r. - vineri dimineață) și am hotărât să păstrăm echipa și să o înscriem în Liga Națională. Mai mult, sperăm ca, într-o săptămână, toate drepturile salariale să fie virate și să trecem la treabă, să constituim echipa care va aborda acest început de campionat. Sperăm că vom avea succes. Vom mai aduce câteva jucătoare care doresc să se alăture clubului nostru”, ne-a spus președintele CSU Neptun, Cornel Panait.O veste bună pentru iubitorii constănțeni de handbal feminin este că antrenorii Ion Crăciun și Florin Cazan vor rămâne la „cârma” echipei și în Liga Națională. În plus, conform președintelui CSU Neptun, clubul se află într-o strânsă legătură cu Asociația Județeană de Handbal, în vederea găsirii unor jucătoare de perspectivă pentru noul campionat.„Președintele Asociației Județene de Handbal mi-a reconfirmat că sunt discuții cu câteva jucătoare care au hotărât să opteze pentru CSU Neptun, în ipoteza că ne vom înscrie în Liga Națională. Deci, această problemă este rezolvată. În ceea ce privește conducerea tehnică, se va continua în formula care a fost și în sezonul trecut”, a precizat Panait.La finalul anului trecut, CSU Neptun a trecut din sfera privată în curtea Ministerului Educației, ceea ce a permis Consiliului Județean Constanța și Universității Maritime să contribuie financiar în mod egal. Însă, chiar și așa, se pare că sunt probleme cauzate de legislația din sport.„Problema nu este dacă găsim sau nu sponsori, pentru că, la momentul actual, echipa este susținută de Consiliul Județean și Universitatea Maritimă. Însă există o problemă în legislație la susținerea sportului. Trebuie ca cei care doresc să existe sport în România să înțeleagă că nu putem finanța o echipă profesionistă cu actualele soluții legale, care la vremea aceasta nu mai fac față. Dacă vrei să oferi prime de joc pentru jucătoare, care ar trebui să fie recompensate pentru munca lor și pentru că-și riscă sănătatea pe teren, ne lovim de legislație, care este destul de ambiguă”, ne-a mai spus președintele Cornel Panait.