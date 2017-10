CSS1 Constanţa şi BC Athletic, echipă comună în CN de baschet U16

CSS1 Constanța și BC Athletic, echipă comună în CN de baschet U16

CSS 1 Constanța a încheiat un parteneriat cu Baschet Club Athletic, unul din cluburile aflate în progres mai ales la nivel de seniori. Cele două grupări au considerat că acest parteneriat va fi un pas înainte în direcția dezvoltării baschetului la nivel zonal și, nu îl ultimul rând, va aduce un plus de experiență pentru tinerii jucători ai CSS1 U16 -baschet masculin.Astfel, CSS 1 Constanța se alătură proiectului „Baschet Made in Constanța”, demarat de BC Athletic în urmă cu un an, un proiect ambițios, ce are ca scop descoperirea, creșterea și promovarea jucătorilor locali de baschet. În cadrul parteneriatului, aportulBC Athletic va fi de natură logistică, însă cel mai important, sportivii vor beneficia de experiența de 10 ani și de talentul antrenorilor acestui club, care se vor alătura pe banca tehnică a actualului antrenor George Mircioi.„Sezonul debutează pe 27 octombrie și se anunță a fi destul de dificil, având în vedere că echipa CSS1 Athletic va evolua în primul an de categorie U16. Noi am fost repartizați în grupa a 8-a, alături de ACS MC Ball Mangalia, CSM Steaua 2 București, CSM Steaua 1 București și CS Phoenix Constanța”, a declarat antrenorul George Mircioi.