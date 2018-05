CSS 1 Constanţa, "regina" Naţionalelor de gimnastică

CSS 1 Constanța, "regina" Naționalelor de gimnastică

Week-end-ul recent încheiat, CSS Buzău, cu sprijinul ISJ Buzău, al MEC și MTS, a organizat o nouă ediție a Campionatului Național al Cluburilor Sportive Școlare la gimnastică artistică feminină.Clubul care a atras toate privirile și a pus monopol pe podiumurile competiției a fost CSS 1 Constanța (profesori Mirela Szemerjai, Petruța Marcu, Mădălina Hârbu, Cătălin Meran, Sorin Bechir, Ciprian Crețu; coregraf Mihaela Lintzmaier).În competiția junioarelor l, nivelul 6, Alexandra Patriche s-a impus fără mari probleme la individual compus, fiind cea care a dominat și probele pe aparate, la sărituri, paralele și sol. Locul secund la individual compus a revenit unei alte gimnaste de la CSS 1, Gabriela Toader, cea care s-a impus la bârnă, a obținut locul trei la sol, locul trei la sărituri și poziția a patra la paralele. La junioare ll, nivel 3, echipa CSS 1 Constanța, formată din Iuliana Dutceac, Denisa Cioc, Ana Lâlă și Delia Ivanciu, s-a clasat pe locul secund. Pe aparate, Ana Lâlă a terminat pe locul 3 la sol și bârnă, Alexandra Panait - locul 2 la paralele, Denisa Cioc - locul 3 la paralele, Delia Ivanciu - locul 2 la bârnă.La junioare 2, nivel 4, prima poziție pe echipe a revenit tot celor de la CSS 1, reprezentat în concurs de Shakira Catargiu, Andreea Preda, Amalia Petre și Evelina Oprea. Cea care a reușit să atragă toate privirile a fost Amalia Petre - locul 1 la individual compus, locul 1 la paralele, locul 2 la sol și bârnă și locul 4 la sărituri. Evelina Oprea a câștigat proba la bârnă.CSS 1 a înregistrat rezultate excelente și la junioare lll, nivelul 2, acolo unde echipa formată din Maria Broască, Alexandra Florea, Bianca Voicu, Adelina Nor și Teodora Stoian a fost prima. De asemenea, la individual compus s-a impus Bianca Voicu, urmată de colega sa Teodora Stoian. În finalele pe aparate, Bianca Voicu - locul 2 la paralele, locul 3 la sol, sărituri și bârnă. Teodora Stoian a încheiat pe locul 1 la paralele, Alexandra Florea a câștigat la sol, locul 2 la paralele, locul 3 la bârnă. Maria Broască și Adelina Nor și-au împărțit supremația la bârnă, iar Miruna Botez a terminat pe locul trei în cadrul aceleiași probe.Peste 30 de medalii cucerite de tinerele gimnaste de pe litoral.„Am câștigat un număr apreciabil de medalii. Fetele sunt întotdeauna pregătite și încrezătoare în forțele proprii. Au mai fost mici scăpări. Am avut omogenitate la toate categoriile de vârstă și am reușit să urcăm de fiecare dată pe podium. Per total, am avut parte de un concurs bun și suntem mulțumiți”, a declarat Sorin Bechir, antrenor al secției de gimnastică de la CSS 1 Constanța.