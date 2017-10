CSS 1 Constanţa, neputinţă printre bălării

CSS 1 Constanța, neputință printre bălării

Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța gâfâie în așteptarea salvării venite din partea Ministerului Educației. Nimic nu se mișcă în sensul pozitiv până „celebra“ sală de sport nu este dată în folosință puținilor copii care își mai leagă activitatea de cea a clubului.În anul 2009, la CSS 1 s-a început construcția unei săli moderne care să ajute secțiile de handbal, baschet, volei, gimnastică, scrimă, să progreseze în drumul lor către succes. O construcție care ar fi trebuit să dureze doi ani a ajuns, după șapte ani, să stagneze, fiind terminată în proporție de 70%.„Din păcate, lucrurile s-au tergiversat, din cauza faptului că firma de construcții cu care aveam încheiat contractul de colaborare a sistat lucrările. Noi aparținem în acest moment de Ministerul Educației, iar banii vin foarte greu și în tranșe. În anul 2014, banii au încetat să mai ajungă la noi, astfel că firma și-a pierdut încrederea în finalizarea lucrărilor și a dorit prin diverse mijloace rezilierea unilaterală a contractului. Suntem în litigiu cu firma, însă avem semnale de la minister că vom primi pentru acest an suma de 900.000 de lei, pe care o vom îndrepta spre terminarea construcției”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al CSS 1, prof. Iulian Popa.Cluburile sportive școlare aparțin în acest moment Ministerului Educației și nu Ministerului Tineretului și Sportului, cum și-ar dori acestea. Este și cazul Clubului Sportiv Școlar nr. 1 Constanța, care participă la competiții afiliate MTS-ului an de an.„Cineva a considerat că nu mai facem parte din raza sa de interes și ne-a interzis accesul gratuit în bazele Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Totul acum se face contracost, iar noi nu dispunem de fonduri pentru chirii. Tocmai din acest motiv, am și încheiat acel protocol cu Universitatea Maritimă Constanța, pentru a folosi sălile lor, iar noi la schimb le-am dat șapte fete pentru echipa de handbal”, a explicat prof. Popa.Imaginea de ansamblu a instituției este jalnică și se pare că pe nimeni nu mai interesează soarta acesteia. Înălțimea bălăriilor ce cresc pe terenurile altădată pline de campioni acum ating lejer jumătate de metru. Chiar dacă zona este în acest moment șantier în lucru, nu înseamnă că trebuie să uite cineva ce stindard porți.„Vom schimba întreaga față a clubului, însă, în acest moment, după cum se observă, suntem șantier în lucru. Nu are rost să ne ocupăm de alte modernizări până nu terminăm elementele prioritare, adică sala de sport. Constructorii sunt obligați ca, după ce termină construcția sălii, să se ocupe de întreg perimetrul școlii, incluzând garduri, finisaje”, spune Iulian Popa.Despre profesorii care mai activează în club „Suntem un centru de performanță, iar profesorii trebuie să fie pe măsură. Fiecare profesor are stabilit un obiectiv, dar este din ce în ce mai dificil de atins. Nu mai dispunem de aceeași bază de selecție ca în trecut. Facem eforturi să îi readucem pe copii spre sport prin activitățile noastre de recrutare prin școli. Recunoștințele nu sunt pe măsura sacrificiilor depuse, nici de conducători, nici de antrenori. Și apoi ne întrebăm de ce a ajuns sportul ro-mânesc aici”, explică directorul adjunct al CSS 1.În acest moment, pe lângă construcția cea nouă, mai sunt încă două săli de sport în care se desfășoară activități, dar și vechea clădire care a fost construită acum mai bine de 100 de ani, fiind de-o seamă cu podul de la Cernavodă.„Construcția veche am fi vrut să o dărâmăm, dar au apucat să facă acea centură de consolidare și nu mai putem să o dăm jos, ci doar să așteptăm fonduri pentru a o repune în folosință, dar slabe șanse. Nu se va întâmpla acest lucru prea curând. Era bine gândită, cu birouri pentru fiecare disciplină în parte. Vom rămâne cu trei săli când se va termina construcția cea nouă. Vor întra probabil handbalul și baschetul în cea nouă, în aceasta va rămâne voleiul și gimnastica, iar în cea mică vor rămâne grupele de începători ale baschetului, gimnasticii și voleiului”, spune Iulian Popa.