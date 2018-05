CSM Bucureşti, aproape de turneul Final Four al Ligii Campionilor, după 34-21 cu Metz

CSM București, aproape de turneul Final Four al Ligii Campionilor, după 34-21 cu Metz

CSM București a făcut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, grație victoriei categorice cu 34-21 (19-13) reușite în fața formației franceze Metz Handball, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în prima manșă a sferturilor de finală ale competiției, informează Agerpres.Campioana României a făcut cel mai bun meci al său din acest sezon și a câștigat la o diferență confortabilă, care îi asigură într-o oarecare măsură prezența pentru a treia oară consecutiv la turneul Final Four al Ligii Campionilor.După un început echilibrat, CSMB s-a desprins la 6-2 în min. 9. Echipa din Hexagon a redus din ecart cu trecerea timpului, astfel că scorul era de 10-9 în min. 18. ''Tigroaicele'' au avut un final de repriză excelent și au intrat la pauză cu au avans de șase goluri, 19-13.Debutul părții secunde a fost formidabil, iar CSM București s-a desprins la 24-13 (39), având opt goluri la rând. Metz a marcat abia în min. 42 (aproape 14 minute fără gol înscris), dar nu a putut opri echipa antrenată de Per Johansson, care a ajuns în min. 54 la o diferență maximă de 14 goluri pe tabelă, 31-17.CSM București a câștigat în cele din urmă cu 34-21, marcând prin Kurtovic la ultimul atac.Cristina Neagu și Isabelle Gullden au fost cele mai bun marcatoare ale echipei bucureștene, dar toată echipa a jucat excelent, remarcându-se și portarul Jelena Grubisic.ROBERT BAK