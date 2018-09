CS Victoria Cumpăna, vicecampioană naţională la mini-rugby U12

CS Victoria Cumpăna, vicecampioană națională la mini-rugby U12

Micii rugbiști de la CS Victoria Cumpăna au devenit vicecampioni naționali la mini-rugby U12, după cumularea punctajelor celor patru etape naționale disputate în Circuitul Național (Constanța, Gura Humorului, Timișoara și București).La ultimul dintre turnee, disputat la București, Victoria Cumpăna s-a clasat pe locul trei, după ce a trecut în finala mică de RC Cristian Brașov, cu 10-0. Concursul a fost câștigat, ca în precedentele trei rânduri, de ACS Șoimii București.Cum echipa ilfoveană a dominat Campionatul Național de mini-rugby U12, ultimul turneu avea să decidă ocupantele locurilor doi și trei. CS Victoria Cumpăna a încheiat sezonul cu două locuri doi și două locuri trei, performanță similară cu cea a echipei din Gura Humorului, diferența fiind făcută de punctajul general cumulat, acolo unde cumpănenii au fost superiori, 155 - 154.„Consider că am reușit să realizăm lucruri frumoase împreună, dacă ținem de cont de faptul că am avut la dispoziție un lot nu foarte experimentat. Cred că am scos maximum posibil. Campioana Șoimii București s-a impus de fiecare dată în fața noastră, ne-a fost superioară la capitolul fizic. Să nu uităm că aria lor de selecție este una mult mai largă. Eu, la Cumpăna, primesc la rugby pe toată lumea, indiferent de înălțime sau greutate. Este un hobby pentru mine și vreau să întorc ceva acestui sport. Per total, sunt mulțumit de echipă și de faptul că primim, în continuare, sprijinul autorităților locale în formarea unor generații de rugbiști campioni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florin Băcioiu, antrenorul secției de mini-rugby de la CS Victoria Cumpăna.