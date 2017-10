CS Tomis merge la Reşiţa după două puncte

Liga Națională de handbal feminin, etapa a șaptea

CS Tomis merge la Reșița după două puncte

Meci aparent ușor pentru handbalistele de la CS Tomis Constanța, în etapa a șaptea a Ligii Naționale. Duminică, de la ora 11.00, echipa antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan întâl-nește, la Reșița, pe Universitatea, adversară care, de la începutul stagiunii, a suferit numai înfrângeri. „Dacă privim clasamentul (n.r. - Tomisul este pe locul doi, Reșița - pe ultimul), suntem favoriți, dar trebuie să fim foarte atenți, să ne păstrăm concentrarea, pentru că echipa gazdă va face tot ceea ce îi va sta în puteri să ne încurce. Aceste două puncte sunt foarte importante pentru noi, ne-ar ajuta să ne păstrăm în coasta Oltchimului, dar și Reșița, amenințată cu retrogradarea, are nevoie de un balon de oxigen. Sper ca fetele să depășească oboseala unei deplasări lungi și, la final, noi să fim cei bucuroși”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Întâlnirea va fi arbitrată de brigada maramureșeană Marta / Hendrea. Celelalte partide ale rundei se vor disputa după următorul program: sâmbătă: U Cluj - Cetate Deva, HCM Roman - HC Oțelul Ga-lați; duminică: HC Dunărea Brăila - Rulmentul Brașov, CSM București - SCM Craiova, HC Zalău - HCM Știința Baia Mare. Meciul HCM Buzău - Oltchim Rm. Vâlcea a fost amânat pentru data de 25 octombrie. *** Iubitorii handbalului feminin au ocazia de a urmări, în week-end, un super meci din Liga Campionilor: Oltchim Rm. Vâlcea - Larvik (Norvegia), în etapa a treia a Grupei C. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 18.15, în direct la Digi Sport.