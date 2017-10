CS Tomis, fără înfrângere în Bulgaria

CS Tomis Constanța nu a pierdut niciun meci dintre cele trei disputate la turneul amical de handbal feminin din Bulgaria, de la Varna. După 32-32 cu vicecampioana Azerbaidjanului, Abu Baku, elevele antrenorilor Dumitru Muși și Ion Pușcașu au trecut, sâmbătă, cu 26-24 de Lokomotiv Varna (campioana Bulgariei) și cu 40-38 de HC Uskudar (Turcia), ieri. „Cu bulgăroaicele, am beneficiat de un arbitraj ostil. Trebuia să ne impunem la diferență mult mai mare. În partida cu turcoaicele, am condus tot meciul. Pe parcursul turneului, s-au încercat diverse formule de echipă. În atac, jucăm bine, dar mai avem probleme de rezolvat în apărare", a declarat, pentru „Cuget Liber", Gheorghe Slabu, președintele CS Tomis.