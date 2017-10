CS Tomis - Elpides Dramas, în turul trei al Challenge Cup

CS Tomis Constanța va întâlni pe AC Elpides HC Dramas (Grecia) în turul trei al Challenge Cup la handbal feminin, s-a stabilit, ieri, în cadrul tragerii la sorți desfășurate la sediul EHF de la Viena. Meciul tur este programat pe 3/4 noiembrie, iar returul, pe 10/11 noiembrie. Cealaltă echipă românească participantă în această competiție, Dunărea Brăila, va avea un adversar din Bosnia, ZRK Ljubuski Trgocoop. „La prima vedere, formația elenă pare accesibilă. Însă, oricând pot apărea surprize. Sunt echipe care nu au un coeficient european foarte bun, sunt nevoite să joace tururi preliminare, însă, din momentul înscrierii în cupă și până la ora meciului oficial, s-au întărit semnificativ. În perioada următoare, vom strânge cât mai multe date despre Elpides, să vedem la cel nivel este", a declarat, pentru „Cuget Liber", directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. „Este bine că am evitat o deplasare foarte lungă, gen Rejkjavik, și că am evitat duelul cu Dunărea. Nu îmi era frică de brăilence, dar nu ar fi fost benefic pentru handbalul românesc să jucăm între noi încă din turul trei", este de părere antrenorul principal Dumitru Muși, aflat cu Tomis la a treia participare consecutivă în Challenge Cup. Altfel, echipa constănțeană își va amâna meciul de campionat de la Brașov, cu Rulmentul, programat pe 10 noiembrie. În ceea ce privește adversarul, în runda a doua a primei ligi elene, Elpides Dramas a învins greu, 32-30, acasă, pe Filippos V.