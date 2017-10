CS Tomis - Cetate Deva, în Liga Naţională de handbal feminin

CS Tomis - Cetate Deva, în Liga Națională de handbal feminin

Meci sub semnul echilibrului, sâmbătă, la Sala Sporturilor din Constan-ța, unde se întâlnesc două echipe vecine în clasament, CS Tomis (7, 22 p) și Cetate Deva (8, 21 p), într-o întâlnire contând pentru etapa a 21-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Pentru a mai spera la calificarea în cupele europene, formația gazdă, antrenată de Ion Crăciun și Victor Dăbuleanu, nu are decât varianta victoriei, dar, chiar și în cazul unui succes, va trebui să aștepte și pași greșiți din partea contracandidatelor. „Trebuie să câștigăm cu orice preț ambele puncte. Nu ne va fi ușor, pentru că Deva are experiență competițională și a urcat în ultima vreme, dar am încredere în fetele noastre, că pot face un joc bun și pot obține victoria”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Meciul CS Tomis - Cetate Deva începe la ora 11.00 și este arbitrat de brigada Barcan / Ciurea (Dolj). Celelalte partide ale rundei: HC Oțelul Galați - HCM Roman, Universitatea Reșița - HCM Buzău (ora 11.00, în direct la Digi Sport), HCM Baia Mare - Rulmentul Brașov, Rapid București - HC Dunărea Brăila, HC Zalău - Știința Bacău. Întâlnirea Oltchim Râmnicu Vâlcea - Universitatea Cluj se va juca marți, 13 aprilie, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport Plus. v v v Ora marelui examen al Oltchimului a sosit. Formația antrenată de Radu Voina susține, duminică, de la ora 18.15, în direct la Sport.ro, meciul cu Gyor ETO (Ungaria), în deplasare, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Fluieră o brigadă din Franța, Lazaar / Revert.