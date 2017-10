CS Ştiinţa Constanţa, laureat al Memorialului "Amiral Corneliu Cristescu"

CS Știința Constanța, laureat al Memorialului "Amiral Corneliu Cristescu"

Sâmbătă și duminică, pe lacul Siutghiol, a avut loc Cupa Ligii Navale Române - Memorial „Amiral Corneliu Cristescu”, reuniune nautică organizată de CS Știința Constanța și Liga Navală Română, ce se înscrie în calendarul competițional al Federației Române de Yachting.Sportivii constănțeni au avut parte de vânt mediu, forță 2-3, cu rafale în creștere, schimbări dese ale direcției vântului, fiind necesară schimbarea poligonului de parcurs în vederea desfășurării regatelor în condiții perfecte de întrecere. Nu au lipsit răsturnările și redresările ambarcațiunilor, sportivii făcând față situațiilor create de natură, menținând nivelul ridicat al calității navigației, ca o ultimă verificare înaintea Campionatului Național ce se va des-fășura, în perioada 8-18 iulie, la clasele Cadet, Zoom 8, Finn, 420. Totodată, pe 9 și 10 iulie, se va desfășura și Cupa României la clasa Optimist începători, competiție ce se adresează concurenților aflați în primul an de yachting.Iată clasamentul: Optimist băieți - 1. David Popescu, 2. Noel Voinescu, 3. Mircea Popovici (toți de la CS Știința); Optimist fete - 1. Luana Boicenco (Nautic Yachting Club), 2. Reșit Iris (Știința), 3. Liana Petcu (Electrica); Clasa Cadet - 1. Maria Popescu/Ilinca Popescu, 2. Ștefan Andrei/Ana Andrei, 3. Rareș Soineanu/Virgil Mirescu (toți de la Știința); Clasa OK - Nicolae Gogan, Cristian Mitoi, Tony Nedelea (toți de la Știința).Trofeul a fost adjudecat de către sportivii de la Știința Constanța, care au acumulat 20 de puncte. Pe locul doi s-a clasat Nautic Yachting Club, iar pe trei, Electrica Constanța.Amiralul Corneliu Cristescu s-a stins din viață în anul 2011, la vârsta de 92 de ani. Acesta a fost comandant al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, comandant al submarinului „Delfinul”, practicant al yachtingului la AS Marina Constanța, președintele Ligii Navale Constanța și susținător înfocat al navi-gației cu vele.