CS Phoenix-Ştiinţa vrea să producă marea surpriză în Final Four-ul Cupei României

CS Phoenix-Știința vrea să producă marea surpriză în Final Four-ul Cupei României

Formația feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța va evolua, sâmbătă, 30 martie, de la ora 16.30, împotriva echipei CSM Satu Mare, în faza semifinală a Final Four-ului Cupei României, ce se desfășoară la Sfântu Gheorghe.Jucătoarele de pe litoral, antrenate de Predrag Stanojcic și Volha Tămârgeanu, sunt debutante în această competiție și vor încerca să producă o mare surpriză în compania celor mai valoroase echipe ale României.În cea de-a doua semifinală, se înfruntă echipele ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe și Olimpia CSU Brașov, formații care au jucat finala Cupei României în urmă cu trei sezoane.Până la Final Four, CS Phoenix-Știința a trecut de Universitatea Cluj (144-132 la general) și CSM Alexandria (128-109 la general).v v vDepunctare drastică în cazul echipelor Rapid București și ACS KSE Târgu Secuiesc, în Liga Națională - câte cinci puncte „de căciulă”. Motivul: nerespectarea obligativității echipelor de juniori proprii/colaborări. Astfel, cele două formații pierd locurile de play-off, merg în play-out și evită eventualele „lovituri de ciocan” pe care ar fi putut să le primească din partea granzilor, în play-off.De această depunctare profită CSU CSM Oradea, care ajunge din postura de număr 11 (clasare pe țară - Grupa Roșie + Grupa Galbenă), în postura numărului 8. Oradea profită și de faptul că CSM Târgu Mureș se află la primul sezon în competițiile de seniori și nu are dreptul să acceadă în play-off.Pentru a facilita participarea echipei din Oradea în play-off, Federația Română de Baschet a creat o „fereastră” specială de transferuri, ce va ține o lună, timp în care bihorencele își pot ajusta lotul, după potența financiară. O decizie ce nu este văzută cu ochi buni de lumea baschetului românesc, deoarece ar putea crea un precedent periculos.„Echipa din Oradea, dacă dispune acum de un buget frumos, poate să-și cumpere jucătoare valoroase și să lupte fără probleme la locurile 5-6. Adică, într-o lună de zile, Oradea poate să ne sfideze întreaga muncă pe care noi am depus-o în șapte luni. Poate nu vor putea să treacă de Sepsi Sfântu Gheorghe, dar apoi, în play-off-ul pentru locurile 5-8, dacă aduc câteva americance și sârboaice de valoare, pot fi extrem de periculoase. Ajung de pe locul 11, pe locul 5 și nu mi se pare normal să se întâmple acest lucru”, a declarat antrenorul Predrag Stanojcic.