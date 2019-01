CS Phoenix-Ştiinţa priveşte cu optimism spre viitor. "Obiectiv îndeplinit!"

CS Phoenix-Știința privește cu optimism spre viitor. "Obiectiv îndeplinit!"

Aflată în al doilea an de activitate la nivel de senioare, CS Phoenix-Știința Constanța a revenit în topul celor mai puternice echipe din țară, în urma unei prime părți de sezon aproape fără greșeală. Din păcate, nu a reușit să obțină niciun punct în primele patru dueluri, însă nu sunt motivede disperare în tabăra coordonatăde antrenorii Predrag Stanojcicși Volha Tămârgeanu.Obiectivul principal al sezonului, accederea la „masa valorilor”, a fost îndeplinit, iar ce va urma în acest an va fi privit drept un bonus, așa cum a declarat chiar președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.„Toată lumea era conștientă de faptul că ne va fi foarte greu în Grupa Roșie (principală), dar trebuia să simțim pe propria piele nivelul. Noi ne-am schițat un lot și un buget raportându-ne la Grupa B (eșalonul secund al primei părți din Liga Națională). Acum, când dăm piept cu adversari net superiori, și din punct de vedere valoric, și din punct de vedere financiar, nu putem decât să încercăm să ne ridicăm nivelul de joc și să ne adaptăm cerințelor. Obiectivul a fost îndeplinit, iar acum lucrăm pentru viitor. Vrem să formăm o echipă care în viitorul apropiat să conteze în lupta pentru primele poziții. Cuvântul de ordine, la această oră, este «răbdare». Lucrurile frumoase nu se pot construi peste noapte”, a explicat președintele Phoenix-ului.Fără noutăți în lotOdată cu accederea în Top 8, CS Phoenix-Știința a primit și dreptul de a mai înscrie două jucătoare străine (una din Europa și una din afara Europei), însă achiziționarea acestora este una costisitoare, imposibilă în lipsă de fonduri. La acest nivel, în baschetul feminin duc greul jucătoarele străine și jucătoarele românce cu experiență.„Din păcate, în acest moment nu avem o jucătoare care să poată face diferența. Fetele sunt inconstante, iar la acest nivel, orice ratare poate fi decisivă. Dacă aș fi putut, aș mai fi adus vreo două jucătoare, printre care și o româncă de experiență. Uitați-vă cât de importantă este Ancuța Stoenescu la Târgoviște”, a completat Cristian Mănăstireanu.Încă două dueluriîn Grupa RoșieCS Phoenix-Știința mai are de disputat două partide în Grupa Roșie. Primul, pe terenul celor de la CSU Cluj, sâmbătă, 26 ianuarie, iar cel de-al doilea, sâmbătă, 2 februarie.„Dacă jucăm așa cum le cunosc eu pe fete, mai curajoase, cred că putem bate pe oricine din România, în afară de campioana Sepsi SIC Sfântu Gheorghe. Ele au două echipe, de valori sensibil egale, care sunt la un alt nivel față de noi. În meciul direct, am mers umăr la umăr jumătate de meci, însă noi am dat totul în acel meci, în timp ce ele au forțat doar cât a trebuit. Au părut tot timpul că dețin controlul partidei”, a conchis Cristian Mănăstireanu.Cu un pas în Final Four-ul Cupei RomânieiMiza cu adevărat reală rămâne Cupa României, acolo unde CS Phoenix-Știința o va înfrunta pe CSM Alexandria în sferturile de finală, fiind foarte aproape de calificarea în Final Four, ceea ce ar reprezenta o performanță notabilă. Meciurile vor avea loc în perioada 27 februarie - 6 martie. Cele două formații s-au întâlnit, în acest sezon, în două rânduri, ambele victorii revenind constănțencelor: 74-50 la Alexandria și 66-41 la Constanța.În turul precedent CS Phoenix-Știința a trecut de o altă formație din Grupa Roșie, CSU Cluj, scor 144-132 la general.