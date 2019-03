CS Phoenix-Ştiinţa luptă pentru Cupa României. "Am demonstrat că nimic nu a fost întâmplător!"

CS Phoenix-Știința luptă pentru Cupa României. "Am demonstrat că nimic nu a fost întâmplător!"

Echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța este pregătită să se ia la trântă cu granzii României, în acest week-end, la Sfântu Gheorghe, în Final Four-ul Cupei României.În semifinală, programată sâmbătă, 30 martie, de la ora 16.30, CS Phoenix-Știința va avea o misiune aproape imposibilă împotriva ocupantei locului secund din Liga Națională, CSM Satu Mare. Pe scurt, debutanta întâlnește finalista din sezonul trecut.În cele două confruntări pe care constănțencele le-au avut, în acest sezon, împotriva sătmărencelor, s-a văzut o diferență certă de valoare între cele două combatante, în favoarea celor din urmă: 52-70 la Constanța și 70-98 la Satu Mare. Cu toate acestea, antrenorul sârb al formației de pe litoral, Predrag Stanojcic, consideră că echipa sa se poate exprima în joc mult mai bine de atât, avându-le la lucru pe toate jucătoarele disponibile.„În ambele meciuri ne-au lipsit câte două jucătoare foarte importante. Acum, avem întreg lotul la dispoziție și vom încerca să oferim o replică mult mai puternică. Am realiza o surpriză impresionantă dacă am reuși să trecem de CSM Satu Mare”, a declarat Stanojcic.Obiectivul pentru actualul sezon este îndeplinit din timp: o clasare în primele șase formații ale Ligii Naționale și accederea în Final Four-ul Cupei României, la doar doi ani de la înființare, nu este un lucru de neglijat. Astfel că orice pas în plus, în Cupa României, este privit ca pe un bonus de președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.Până în faza Final Four-ului, CS Phoenix a trecut de Universitatea Cluj, cu 144-132 (la general) și CSM Alexandria, cu 128-109 (la general).„Suntem conștienți de faptul că ne confruntăm cu echipe cu un buget mai mare ca al nostru, cu jucătoare străine mai multe, însă nu ne rămâne decât să luptăm până la capăt pentru șansa noastră. Nu este cazul să bravăm și să spunem că mergem acolo să rupem norii. Va fi foarte greu să facem acest lucru împotriva formației clasate pe locul secund în Liga Națională. Până acum, am reușit să învingem echipe puternice ale țării și am demonstrat că nimic nu a fost întâmplător. Am muncit mult, cu folos, iar acum apar și rezultatele. În continuare, vom face tot posibilul să reprezentăm Constanța cu mândrie la fiecare partidă, în fiecare moment”, a declarat Cristian Mănăstireanu.În cea de-a doua semifinală, ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe va înfrunta pe Olimpia CSU Brașov, în ceea ce va fi reeditarea finalei din urmă cu trei ani.