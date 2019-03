CS Phoenix-Ştiinţa începe asaltul către Final Four-ul Cupei României

CS Phoenix-Știința începe asaltul către Final Four-ul Cupei României





„Suntem în fața unei performanțe frumoase, însă fetele trebuie să fie concentrate 100%. Ne cunoaștem adversarele și nu trebuie să le subestimăm, chiar dacă le-am învins de două ori în prima parte a sezonului. Jucătoarele noastre nu au nicio presiune, ne-am atins obiectivul deja, iar tot ce vine de acum este un bonus pentru noi”, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.





La rândul său, antrenorul Predrag Stanojcic spune că fetele vor lupta cu toate forțele pentru a duce Constanța în Final Four.



„Avem o șansă foarte bună să ajungem în Final Four-ul Cupei României și trebuie să o concretizăm. Am meritat să ajungem aici. Fac apel către suporteri, să vină și să sprijine echipa, pentru că aceste fete luptă pentru aceste steme, a CS Phoenix-Știința și a Primăriei Constanța, și merită toată atenția. Suntem o echipă relativ nouă, tânără, cu un buget mic, dar facem tot posibilul să ne ridicăm la cel mai înalt nivel. Am învins ICIM Arad și CSM Târgoviște în Liga Națională, surprinzător sau nu, deci am arătat că știm baschet. În duelul cu Alexandria, nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat, și vom lupta pentru a duce Constanța în Final Four-ul Cupei României”, a spus Predrag Stanojcic.





Returul de la Alexandria este programat miercuri, 6 martie, însă jucătoarele de la CS Phoenix-Știința vor face tot posibilul să tranșeze calificarea încă de la Constanța.





Echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța se află în fața unuia dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului, programat mâine, de la ora 18, la Sala Sporturilor, împotriva CSM-ului Alexandria, în turul „sferturilor” Cupei României.Formația antrenată de sârbul Predrag Stanojcic a trecut în turul precedent de CSU Cluj, scor 144-132 (la general). La tragerea la sorți pentru „sferturi”, constănțencele au picat cu singura echipă din Grupa Galbenă rămasă în această fază a competiției, CSM Alexandria. Cele două echipe s-au întâlnit în prima parte a sezonului, în Liga Națională, acolo unde CS Phoenix-Știința s-a impus de fiecare dată: 74-50 la Alexandria și 66-41 la Constanța.