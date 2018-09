CS Phoenix-Ştiinţa, avantaj fragil înaintea decisivului cu CSU Cluj-Napoca

Cupa României la baschet feminin

CS Phoenix-Știința, avantaj fragil înaintea decisivului cu CSU Cluj-Napoca

Echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța joacă sâmbătă, 29 septembrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor, împotriva echipei CSU Cluj-Napoca, în returul optimilor Cupei României.În tur, la Cluj-Napoca, constănțencele au răsturnat calculele hârtiei, reușind să practice un joc bun, consistent și să se impună în final cu 77-73. Clujencele sunt mult mai experimentate pe prima scenă, drept pentru care au fost repartizate în prima grupă valorică a Ligii Naționale. De partea cealaltă, CS Phoenix-Știința se află în fața celui de-al doilea an competițional, cu un lot format preponderent din jucătoare tinere. Din sezonul trecut, au rămas la echipă doar Bianca Fota, Teodora și Ecaterina Armanu și americanca Chelsea Douglas, astfel încât este nevoie de timp pentru omogenizarea formației, fapt sesizat și de antrenorul sârb Predrag Stanojcic.„Putem spune că avem o echipă nouă, care încă nu își leagă relațiile de joc așa cum mi-aș dori. Am disputat două partide amicale împotriva campioanei din Sfântu Gheorghe și am văzut exact unde se face diferența. Lucrăm să corectăm cât mai multe imperfecțiuni, deoarece ne dorim să câștigăm toate partidele. Obiectivul meu este să creez o mentalitate de învingătoare și să accedem în prima grupă valorică”, a declarat Predrag Stanojcic.„La Cluj, ne-au tratat de sus!“Marcatoare a 30 de puncte în meciul din tur, Chelsea Douglas a declarat că a ales cu inima să mai joace încă un sezon pe litoral și își dorește ca echipa să ajungă într-o fază cât mai înaintată a Cupei României, dar să acceadă și în prima grupă valorică a Ligii Naționale.„Anul trecut a fost un an bun pentru mine, așa că am ales să mai evoluez cel puțin încă un sezon la Constanța. Echipa a suferit multe modificări, au venit jucătoare tinere și trebuie să luptăm pentru a crea omogenitate”, a spus Chelsea Douglas.„Cred că la Cluj-Napoca ne-am surprins adversarul. Ne-au tratat de sus, nu se așteptau să jucăm atât de bine. Dar ca să ne calificăm, trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o acolo. Aceste victorii ne dau încredere, mai ales celor tinere, care au nevoie să creadă în forțele proprii”, a declarat, la rândul său, o altă jucătoare cu experiență, Cristiana Cutaș.Sunt posibile alte 2-3 transferuriCS Phoenix-Știința va disputa primul meci al Ligii Naționale în Sala Sporturilor, duminică, 7 octombrie, împotriva Rapidului București. Până atunci, președintele Cristian Mănăstireanu, alături de staff-ul său tehnic, va mai analiza posibilitatea aducerii a încă două-trei jucătoare europene.„Mai avem termen până pe 3 octombrie să definitivăm lotul. Regulamentul din acest sezon privind numărul de jucătoare străine nu ne avantajează deloc. Cu toate acestea, am reușit surpriza în tur, învingând la Cluj. Dacă în iarnă promovăm în prima urnă valorică, vom mai putea aduce alte două jucătoare, una din Europa și una din afara Europei. Dar va dura până se vor adapta, iar acest lucru reprezintă un alt dezavantaj pentru noi. Până atunci, urmează disputa cu CSU Cluj-Napoca. Am pregătit surprize și pentru suporterii constănțeni. Sperăm să le mulțumim printr-o calificare frumoasă”, a punctat președintele Mănăstireanu.