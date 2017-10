CS Phoenix şi CSS 1 fac echipă comună la Naţionalele de baschet feminin

CS Phoenix și CSS 1 fac echipă comună la Naționalele de baschet feminin

În vederea pregătirii noului an competițional 2014-2015, pentru prima oară în istoria cluburilor, CS Phoenix și CSS 1 au decis să își unească forțele și să formeze o echipă feminină reprezentativă a Constanței pentru Campionatele Naționale de baschet junioare U13 și U16.Protocolul de colaborare a fost semnat de ambele cluburi sportive și avizat de Inspectoratul Școlar Județean, prin inspectorul general Răducu Popescu. Pe hârtie, este totul pus la punct, mai rămâne doar să se stabilească ce sportive vor intra pe teren.Pentru selectarea celor mai bune jucătoare de la ambele cluburi, antrenorii Cristian Mânăstireanu (CS Phoenix) și Ramona Coroamă (CSS 1) au decis să înceapă antrenamentele tehno-tactice și cele fizice, cât de curând. Obiectivul pentru anul viitor este obținerea unui loc în partea superioară a clasamentului final al Campionatelor Naționale de junioare, unde CS Phoenix a ocupat, anul acesta, locul șase.„Consider că, până în momentul de față, am demonstrat că, separat, avem echipe bune, competitive. Așa cum anul trecut am decis ca cei mai buni sportivi de la Phoenix să îi transfer la BC Athletic Constanța, anul acesta am căzut de acord cu CSS 1 Constanța să ne unim forțele. Le mulțumesc celor de la CSS 1 pentru încrederea acordată. Sper ca această colaborare să fie într-un ceas bun și să nu se limiteze doar la perioada competițională 2014-2015, contractată”, a declarat Cristian Mânăstireanu.