CS Phoenix, pregătită pentru duelul cu Agronomia Bucureşti

Liga I de baschet feminin

CS Phoenix, pregătită pentru duelul cu Agronomia București

Echipa feminină de baschet CS Phoenix Constanța întâlnește, astăzi, de la ora 17, la Sala Sporturilor, pe CS Agronomia București, într-un meci contând pentru etapa a Vll-a a fazei semifinale a Ligii I. Partida ar fi trebuit să se dispute, inițial, duminica trecută, însă, din cauza condițiilor meteorologice, Federația Română de Baschet, a fost nevoită să o reprogrameze.Ultimul meci de pe teren propriu al CS Phoenix nu s-a terminat prea bine, echipa constănțeană fiind învinsă de CSM CSU Oradea, scor 59-61, însă jucătoarele antrenate de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu au trecut rapid peste acest eșec. S-au impus fără probleme la București, cu Sportul Studențesc (108-40), iar acum sunt pregătite de un nou meci bun, împotriva unei formații ce țintește și ea prezența la turneul final.„În primă fază, nu am fost bucuroși de amânarea partidei, însă se pare că ne-a prins bine. Am reușit să ne recuperăm și celelalte jucătoare care acuzau mici probleme. Deci, putem spune că toată lumea este pregătită de un rezultat bun. Vor fi pe teren Chelsea Douglas, Mădălina Geleriu și Gabriela Măgurean, jucătoare cu experiență de care avem mare nevoie. Vom întâlni o echipă foarte bună, pe care am văzut-o la București, într-un meci în care au jucat de la egal la egal cu CSU CSM Oradea. Au și ele două americance ce pot face diferența, acum sper ca fetele noastre să fie mai inspirate ca ele și să ne aducă cele două puncte. Chiar am vorbit cu fetele după meciul cu Oradea și mi-au demonstrat, în meciul cu Sportul Studențesc și la antrenamente, că au înțeles mesajul meu. Au dat dovadă de caracter și personalitate. Nu există nicio presiune pe umerii lor”, a declarat președintele CS Phoenix Constanța, Cristian Mănăstireanu.În clasament, CS Phoenix Constanța se află pe locul trei, cu 14 puncte, dar cu un meci mai puțin disputat decât ocupantele primelor două poziții, CSM Târgoviște (17 puncte) și CSU CSM Oradea (16 puncte). La turneul final pentru promovarea în Liga Națională vor merge primele patru clasate și se va juca în sistem „fiecare cu fiecare”.