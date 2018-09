Cupa României la baschet feminin

CS Phoenix joacă, astăzi, prima partidă oficială a sezonului

Reprezentanta orașului Constanța în baschetul feminin românesc, CS Phoenix, joacă, astăzi, de la ora 14, în sala „Horia Demian“ din Cluj-Napoca, împotriva echipei gazdă CSU, în manșa tur a optimilor de finală ale Cupei României.Va fi primul meci oficial pentru formația de pe litoral, antrenată de Predrag Stanojcic și Volha Tămârgeanu, în sezonul competițional 2018/2019. CS Phoenix s-a întărit pentru această ediție cu nu mai puțin de cinci jucătoare: Andreea Beldian, Alexxus Davis, Adelina Duță, Cristina Cutaș și Andreea Fleșer. Acestora li se mai alătură și alte jucătoare importante din „garda veche”, precum Chelsea Douglas, Ecaterina și Teo Armanu, Ioana Bădică, Maria Cucu, Andra Libidov, Alexandra Marcu, Ana-Maria Fulop, Maria Florea sau Bianca Fota.O regulă implementată târziu a dat peste cap multe echipe ce și-au conturat lotul timpuriu. Astfel, regula privind numărul maxim de straniere a fost modificată atât în Cupa României, cât și Liga Națională - echipele din prima grupă valorică pot trece pe foaia de joc cinci straniere, dintre care două non-europene, echipele din urna a doua valorică au voie să treacă cel mult trei jucătoare străine pe foaia de joc, dintre care cel mult o non-europeană. Regula a afectat și echipa dobrogeană, care are în componență două jucătoare non-europene, americancele Chelsea Douglas și Alexxus Davis. Astfel, una dintre acestea va fi obligată să stea pe bară, cel puțin până în partea a doua a sezonului, în cazul unei promovări în prima grupă valorică.„Față de noi, echipa din Cluj are un plus consistent de experiență. Apoi, făcând parte din grupa întâi valorică, au voie cu cinci jucătoare străine, iar noi doar cu trei. Nici acest lucru nu este prea corect, dar nu avem ce face. S-a modificat și regula privind numărul de jucătoare non-europene din urna a doua valorică, din nou, nu ne avantajează. Vedem cum o rezolvăm. Noi ne dorim foarte mult să accedem cât mai sus în competiție, dar este foarte greu în aceste condiții”, a declarat Cristian Mănăstireanu, președintele CS Phoenix.v v vCS Phoenix a susținut ultimele două partide amicale, în deplasare, pe terenul echipei campioane Sepsi Sic Sfântu Gheorghe. Chiar dacă a pierdut ambele partide, 41-105 și 30-82, jucătoarele din Constanța au simțit pe pielea lor nivelul unei echipe campioane.„Am văzut diferența în partidele cu Sfântu Gheorghe. Suntem foarte departe de echipa campioană, iar pentru acest lucru trebuie să muncim în continuu. Sperăm ca acele partide să ne fi ajutat să ne depășim condiția, să progresăm de la meci la meci”, a completat Cristian Mănăstireanu.Returul dintre CS Phoenix și CSU Cluj-Napoca va avea loc sâmbătă, 29 septembrie, la Sala Sporturilor.