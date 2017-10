Campionatul Național de mini-baschet de la Brașov

CS Phoenix a intrat în Top 10

Echipele Clubului Sportiv Phoenix Constanța s-au clasat între primele opt, respectiv zece formații din țară la Campionatul Național de mini-baschet de la Brașov 2011, competiție care se încheie în data de 9 iulie. Echipa de mini-baschet II a CS Phoenix a terminat pe locul zece în clasamentul general, din 64 de participante. S-au evidențiat jucătorii: Bogdan Moisei, Stelian Hristu, Mihnea Trofin, Tudor Tonca, Mihai Coandă, Daniel Mânzală, Andrei Teodorescu, Cosmin Birligea, Vlad Matei și Edis Crăciun. La rândul său, echipa de mini-baschet I a CS Phoenix a ocupat locul opt pe țară, din 77 de echipe participante, remarcații formației de la malul mării fiind Bogdan Moisei, Sergiu Ursu, Edis Abibula, Theodor Glodeanu, Alexandru Glodea-nu, Florian Ilie, Valentin Culea, Vlad Spânoche, Vlad Pop. De departe, cel mai bun jucător al echipei CS Phoenix Constanța a fost Ionuț Neacșu, acesta fiind propus pentru Tabăra Giganților (lot național pentru mini-baschet). „Clasificarea în primele opt, respectiv zece echipe ale României, atât la baby-baschet băieți, cât și la mini-baschet băieți este rezultatul muncii depuse de copii și antrenori, a calității și seriozității clubului nostru, care, în numai trei ani de la înființare, a progresat vizibil în clasamentul general pe țară, unde se observă în fiecare an o poziție mai ridicată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Phoenix, Cristian Mânăstireanu. În perioada 3-9 iulie, tot în orașul de sub Tâmpa, se desfășoară Campionatul Național de mini-baschet feminin. Echipa CS Phoenix Constanța este alcătuită din jucătoare cu vârste mai mici cu un an față de adversarele lor; de aceea, obiectivul stabilit de conducerea clubului pentru ediția de anul acesta este doar clasarea în primele cinci locuri pe țară. Menționăm că, anul trecut, la Campionatul Național de mini-baschet, aceleași jucătoare ale CS Phoenix au fost medaliate cu argint.