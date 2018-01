CS Phoenix a achiziţionat două jucătoare înaintea debutului turneului semifinal

Liga I de baschet feminin

CS Phoenix a achiziționat două jucătoare înaintea debutului turneului semifinal

Echipa feminină de baschet CS Phoenix Constanța a încheiat prima parte a sezonului de Liga l pe poziția secundă, la egalitate de puncte cu lidera CSM Târgoviște, însă nu a slăbit deloc ritmul în drumul către Liga Națională.Primul meci oficial al sezonului este programat duminică, 21 ianuarie, pe terenul celor de la CSM-CSS Ploiești, din serie făcând parte și formațiile CSM Târgoviște, CS Rapid București, CSU Oradea, CS Agronomia, ACS KSE Târgu Secuiesc și Sportul Studențesc.„Am avut o primă parte de campionat bună, cu o singură sincopă, meciul pierdut la Târgoviște, pe care, din păcate, nu l-am putut aborda cu toate jucătoarele valide. Dar suntem o echipă tânără, în plin proces de omogenizare și învățăm din micile greșeli. Legat de partida cu echipa din Ploiești, nu am apucat să o vedem pe viu la lucru, însă am primit niște recomandări și suntem conștienți că vom avea un duel dificil”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Phoenix Constanța, Cristian Mânăstireanu.În pauza competițională din luna ianuarie, formația antrenată de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu a reușit să achiziționeze două jucătoare foarte importante, obișnuite cu atmosfera meciurilor din Liga Națională.Gabriela Măgureanu (22 de ani) a jucat ultima oară la Politehnica Iași, echipă ce și-a câștigat dreptul de a evolua pe prima scenă a baschetului românesc, dar care a fost nevoită să se retragă din campionat, din motive financiare.La rândul său, Mădălina Geleriu (22 ani) a fost componentă a echipei de Ligă Națională CS Universitatea Alba Iulia, ocupanta locului 4.„Întotdeauna este loc pentru mai bine într-o echipă cu obiective bine stabilite, așa că am ales să mai aducem două jucătoare pe posturile unde am crezut că este necesar. Am reușit să transferăm și două baschetbaliste tinere, de la CSS 1 Constanța, în același timp am și renunțat la două jucătoare. Din ce am înțeles, nici echipele din serie nu au stat cu mâinile în sân, în special CS Agronomia și Rapid, care ar fi achiziționat niște jucătoare americance”, a completat președintele Mânăstireanu.