CS Ovidiu şi CSM Medgidia mai au nevoie de un punct

Pentru a prinde barajul și, respectiv, pentru a se salva

CS Ovidiu și CSM Medgidia mai au nevoie de un punct

Două dintre echipele constănțene din seria secundă a Ligii a III-a, CS Ovidiu și CSM Medgidia, vor afla vineri, 5 iunie, dacă își ating obiectivele: accederea în turneul de baraj pentru promovarea în Liga a II-a, respectiv evitarea retrogradării. Ambele au șanse bune de reușită. CS Ovidiu se află pe locul doi (singurul care duce la baraj), cu 66 de puncte, și se luptă cu Rapid II (locul 3, 64p) pentru calificarea în turneul de la Rm. Sărat (10 iunie) și Buzău (14 și 17 iunie). Cum constănțenii dețin avantajul rezultatelor directe cu Rapidul „mic” (0-0 la Ovidiu, 1-1 în deplasare), în ultima etapă, când întâlnesc pe teren propriu Unirea Slobozia (locul 4, 61p), elevilor lui Cătălin Anghel le este suficient și un punct, judecând după faptul că giuleștenii vor câștiga sigur meciul de acasă cu „lanterna” Viitorul Însurăței și vor acumula astfel 67 de puncte. În partida din București își pune speranțele și CSM Medgidia, aflată în luptă directă cu Însurăței pentru evitarea locului 15, singurul care duce în Liga a IV-a, și care este ocupat în acest moment de formația brăileană. Medgidia are 23 de puncte (cu două mai mult decât Viitorul) și este pe 14 în clasa-ment. Vineri, formația lui Constantin Funda joacă pe terenul lui CF Brăila (locul 9, 37 puncte) și, la fel ca CS Ovidiu, are nevoie de cel puțin un punct, aceasta în situația (imposibilă, teoretic) în care Însurăței bate la Rapid II și face 24 puncte. S-ar ajunge astfel la egalitate, dar Medgidia ar avea câștig de cauză, întrucât stă mai bine la rezultatele directe (3-0 acasă, 0-2 la Însurăței). Fără probleme pe acest final de campionat, restul formațiilor din județul Constanța au următoarele meciuri, vineri, de la ora 18, în ultima etapă: CS Eforie (11, 31p) - Dunărea Călărași (5, 57p), Callatis Mangalia (12, 25p) - Portul (10, 32p). Farul II are liber. Clasament 2. CS Ovidiu - 66p 3. Rapid II - 64p 14. CSM Medgidia - 23p 15. Viitorul Însurăței - 21p Ultima etapă (5 iunie, ora 18) CS Ovidiu - Unirea Slobozia Rapid II - Viitorul Însurăței CF Brăila - CSM Medgidia