CS Ovidiu are probleme de lot pentru barajul de promovare în Liga a II-a

Echipa clasată pe locul secund în seria a doua a Ligii a III-a la fotbal, CS Ovidiu, participă alături de Oțelul II Galați și Tricolorul Breaza la turneul de baraj pentru promovarea în Liga a II-a. Meciurile încep astăzi, locurile de disputare fiind Rm. Sărat și Buzău. Se joacă fiecare cu fiecare, iar cine se clasează pe primul loc accede în Liga a II-a. Programul este următorul: astăzi, ora 18: Oțelul II - Breaza; duminică, 14 iunie, ora 18: Breaza - Ovidiu; miercuri, 17 iunie, ora 18: Oțelul II - Ovidiu. Antrenorul lui CS Ovidiu, Cătălin Anghel, se confruntă cu ceva probleme de lot pentru acest turneu. Actualmente, nu are la dispoziție cinci dintre jucătorii importanți (I. Drăgoi, I. Posteucă, Răvoiu, Măciucă și I. Florea), care se află în Spania, la Castellon, unde participă cu echipa națională de fotbal pe plajă la turneul de calificare la Campionatul Mondial. Apoi, alți trei fotbaliști de bază, Curumi, Pleșa și Agafiței, se resimt după accidentări, Anghel sperând totuși să-i aibă apți până la ora partidelor. Cei cinci internaționali se întorc în țară vineri noapte, iar duminică CS Ovidiu susține primul meci. În plus, la Castellon se joacă pe un timp canicular și pe nisip, cei cinci neputându-se pregăti astfel pe gazon pentru turneul de baraj. „Ne va fi mai greu, având în vedere aceste probleme, dar încercăm să facem tot ce putem pentru a promova”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Anghel. Principalul lui CS Ovidiu se va afla astăzi la Rm. Sărat, pentru a vedea pe viu ambele adversare ale echipei sale. De asemenea, fostul atacant al Farului are promisiunea că va primi și câteva DVD-uri cu meciuri ale Oțelului II și Tricolorului. CS Ovidiu va avea un lot de 20 de jucători pentru meciurile de baraj.