Divizia Națională de rugby - seniori

CS Năvodari, victorie cu tot cu bonus în derby-ul cu Arad

Echipa CS Năvodari a obținut prima victorie din actuala ediție a Diviziei Naționale de rugby - seniori. Formația dobrogeană s-a impus, cu scorul de 34-24, pe teren propriu, în fața celor de la CSU „Aurel Vlaicu” Arad, într-o partidă contând pentru etapa a doua de campionat.Pentru CS Năvodari, au marcat: Marius Prodan (2 eseuri), Ionuț Prodan, Florin Purice, Stere Sponte (câte 1 eseu) și căpitanul Alexandru Trandafir (1 lovitură de penalitate și trei transformări).„După un meci destul de bun făcut, în runda inaugurală, la Petroșani, băieții s-au mobilizat și, pe o vreme excelentă pentru joc, în fața unui public numeros - peste 200 persoane, a conducerii Primăriei Năvodari, principalul susținător financiar, am reușit o victorie cu tot cu punct bonus, în fața unui adversar bine pregătit și mult mai experimentat. Dăruința jucătorilor a făcut diferența, astfel am reușit să câștigăm acest meci. Și nu considerăm că am făcut o surpriză, este rezultatul muncii noastre. Ne dorim ca, cel puțin în fața propriilor suporteri și susținători, să câștigăm fiecare meci”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul CS Năvodari, Cornel Suciu.Tot cu ocazia jocului cu Aradul, la terenul „Legmas”, au fost inaugurate și noile vestiare, dotate cu absolut tot ce e necesar sportivilor, antrenorilor și arbitrilor.