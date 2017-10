CS Năvodari se retrage din campionat

Ocupanta ultimului loc în seria secundă a Ligii a III-a la fotbal, CS Năvodari, se retrage din campionat, urmând ca, din vară, să se alcătuiască o nouă formație, cu obiectiv promovarea în L3, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Cârnu, directorul executiv al clubului. „Comisia de Apel a FRF a dat câteva decizii controversate împotriva noastră, prin care trebuia să plătim în jur de 70.000 lei despăgubiri și rezilieri de contracte. În plus, am analizat foarte atent evoluția echipei și starea sa actuală și am ajuns la concluzia că băgăm banii într-un cal mort. Cu doar 2 puncte acumulate în 9 etape, situația e foarte greu de redresat. Dacă aveam 10 - 15 puncte, era altceva. Nu acuzăm primarul sau Consiliul Local. E vina noastră, a jucătorilor, a antrenorilor și a conducătorilor. Ne facem mea culpa“, ne-a mai spus Cârnu. În acest moment, antrenamentele au fost suspendate, iar vineri, la partida de pe teren propriu, cu CS Eforie, CS Năvodari nu se va prezenta. În urma retragerii din campionat și a desființării echipei, jucătorii devin liberi de contract.