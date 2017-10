DA și DN de juniori U19 la rugby

CS Năvodari s-a izbit de Stejar

Echipa de rugby CS Năvodari a suferit o înfrângere usturătoare, scor 12-64, în partida cu Stejarul Buzău, disputată sâmbătă, în deplasare, în cadrul etapei a opta a Diviziei A, Seria Est. În schimb, cealaltă reprezentantă a Dobrogei în competiție, Callatis Mangalia, s-a impus, acasă, cu scorul de 50-25, în întâlnirea cu formația Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Galați. În Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani, CS Cleopatra și-a amânat pentru mâine meciul cu LPS Focșani, din penultima etapă a sezonului regulat. Formația antrenată de Marian Udroiu și Adrian Costache pleacă, în această dimineață, spre București, după-amiază, va efectua un antrenament, iar mâine, va porni spre Focșani. Jocul este programat de la ora 13.00, iar o victorie, chiar și fără bonus, ar menține team-ul constănțean în lupta pentru locul doi, ce permite disputarea semifinalei pe teren propriu. v v v Astăzi, de la ora 17.30, la sala de protocol a stadionului „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, are loc ședința tehnică a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 17 ani și sub 18 ani. Competiția va începe mâine, la start urmând a figura 16 echipe: U17: CTMRTF București, CSA Steaua București, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSS Bârlad, CSS Unirea Iași, LPS Focșani, RC Buzău, Grupul Școlar CFR Pașcani; U18: LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CTMRTF București, LPS Focșani, CSS Tecuci, CSS Bârlad, CSM Știința Baia Mare, U Gens Cluj.