CS Năvodari, motivată să câştige Campionatul Naţional de Rugby în 7

CS Năvodari, motivată să câștige Campionatul Național de Rugby în 7

Ştire online publicată Joi, 11 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 14 august, de la ora 9.30, vicecampioana ediției trecute a Diviziei Naționale la rugby, CS Năvodari, va disputa prima partidă oficială din acest sezon, în cadrul Campionatului Național de rugby în 7 rezervat echipelor din al doilea eșalon al României.La acest turneu participă șase formații: CS Năvodari, RCM Galați, RC Bârlad, Știința Petroșani, CSUAV Arad și Centrul Național Olimpic de Tineret al României, pentru rugby în 7, care se vor înfrunta pe parcursul a cinci turnee zonale.Primul turneu va avea loc chiar în acest week-end la Năvodari, pe stadionul „Flacăra”, urmat de cele de la Petroșani, Bârlad, din nou la Năvodari, ultimul fiind programat la Galați. Formatul competiției a împărțit cele șase formații în două grupe a câte trei, urmând apoi meciuri de clasament cu echipele din cealaltă serie. Trupa pregătită de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase este în grupă cu RC Bârlad și CNOT.Singura noutate din lot până în acest moment este fundașul Nicu Ignea, de la Politehnica Iași. Înaintea debutului în Campionatul Național în 7, echipa a luat parte la turneul „Mozzart Belgrade Winner”, unde a obținut medaliile de bronz și a disputat o partidă de verificare împotriva noii echipe de seniori a celor de la ACS Tomitanii Constanța, pe care au învins-o cu 20-5.„Sincer, ne-am fi dorit mai mult la Belgrad, dar, an de an, turneul crește valoric. Echipele vin din ce în ce mai pregătite, iar noi am avut o formație tânără, în care jucătorul cel mai experimentat era Mihăiță Zainea, în rest, toți au fost de 20-21 de ani. Ca o concluzie, ne-a prins bine turneul de la Belgrad, am avut meciuri tari și ne-am pregătit pentru Campionatul Național în 7, pe care dorim să îl câștigăm. Datorită faptului că am organizat foarte bine turneul de anul trecut, Federația Română de Rugby ne-a acordat ocazia ca în acest an să fim de două ori gazde”, a declarat antrenorul Cornel Suciu, pentru site-ul oficial al clubului din Năvodari.v v vDivizia Națională de Seniori va începe pe 1 octombrie, când sunt programate primele partide din actuala ediție. Opt echipe se vor lupta pentru prima poziție în clasament care va duce direct în Superliga națională: Știința Petroșani, CS Năvodari, RCM Galați, RC Bârlad, CSM Bucovina Suceava, RC Buzău, CSUAV Arad și CS Mânăștur. Echipa de pe locul secund va juca un meci de baraj cu ocupanta locului șapte în Superligă.