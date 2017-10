CS Năvodari, în căutarea revanşei, cu Ştiinţa Petroşani

Divizia Națională de Seniori la rugby

CS Năvodari, în căutarea revanșei, cu Știința Petroșani

Sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 10, pe stadionul „Flacăra”, are loc derby-ul Diviziei Naționale de Seniori la rugby, dintre echipa gazdă, CS Năvodari, și Știința Petroșani.Formația antrenată de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase a început returul cu un succes la scor etapa trecută, 54-15, în deplasare cu CSU AV Arad, și are un moral ridicat înaintea partidei împotriva campioanei en-titre.„O să fie un meci greu, dar vom face orice este posibil pentru a-l câștiga. Băieții sunt montați și dornici să răzbune ghinionul din tur, când am pierdut la ultima fază, la un punct diferență. Avem anumite probleme cu accidentările, însă vom gestiona cum trebuie situația și am încredere că ne vom descurca”, a declarat antrenorul Cornel Suciu.CS Năvodari a suferit singura înfrângere din actualul campionat, în tur, chiar la Petroșani, atunci când gazdele s-au impus cu 20-19.