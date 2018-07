CS Năvodari, campioana turneului de rugby în 7 de la Belgrad

Campioana DNS la rugby în 7, CS Năvodari, s-a impus în turneul „Belgrad Winner Tournament”, desfășurat, timp de două zile, în capitala Serbiei, informează super-liga.ro.







Ediția din acest an a turneului a fost una aniversară, sărbătorindu-se 100 de ani de la primul meci de rugby în Serbia, în cadrul acesteia fiind programate meciuri la masculin, feminin și U18 masculin.







„Belgrad Winner Tournament” a fost dominat de echipa antrenată de Cornel Suciu și Cristian Husea. Dobrogenii au obținut șapte victorii în tot atâtea partide și au câștigat în premieră acest turneu, ei aflându-se la a cincea participare.







În competiția masculină, au participat trei echipe din Serbia, una din Scoția, una din Cehia, două din România și naționala de rugby în 7 a Serbiei.







„Mergem la Belgrad de șase ani, de la debutul competiției, din 2012, și a devenit practic un turneu de tradiție pentru noi. Ediția din acest an a fost una specială, legată de momentul apariției rugby-ului în țara vecină, câțiva studenți sârbi mergând la studii în Scoția și aducând de acolo jocul de rugby. De la an la an, competiția este tot mai puternică, echipele sunt mai profesioniste, am rămas plăcut surprins de naționala Serbiei, care a progresat enorm. Am avut meciuri bune, echipa din Scoția a fost foarte bine pregătită.







Participarea la turneul de la Belgrad ne ajută, pentru că, în curând, ne pregătim și noi de prima competiție din noul sezon 2018-2019, Campionatul Național de rugby în 7, destinat echipelor din DNS, unde trebuie să apărăm titlul cucerit anul trecut. Deocamdată, urmează o scurtă vacanță, după care ne vom reuni pentru a pregăti meciurile următoare”, a declarat Cornel Suciu, antrenor CS Năvodari.