CS Năvodari a câştigat 18 medalii la Cupa României de Semi Kempo de la Bucureşti

Sâmbătă s-au încheiat la București, întrecerile Cupei României la Semi Kempo. CS Kempo Năvodari a participat la această competiție cu un lot format din 18 sportivi, care au câștigat 18 medalii, dintre care 14 de aur, 3 de argint și una de bronz.Un rezultat remarcabil, ținând cont că în trei finale s-au întâlnit sportivi ai clubului între ei, fiind 17 performeri de la CS Năvodari, calificați în finale.Medalii de aur și-au adjudecat: Jipeanu Fabian, Bucaluţă Mario, Cioabă Daniel, Buzoianu Alin, Tăbîrcă Cristian, Șchiopu Eduard, Cojocariu Bogdan, Jipeanu Aida, Telteu Cristina, Chiricheş Maria, Marin Cosmina, Trigos Maria, Cimpoeru Maria, Cojocariu Nadia.Medalii de argint au câștigat: Ene Denis, Cojocariu Vlad și Alexandru Valentina, iar bronzul i-a revenit lui Bucăluţă Dacian.Merită felicitări toți sportivii, care în acest an la toate competițiile de kempo au confirmat cu rezultate excelente la: Campionatul Național de Semi Kempo (9.05.2021) - 17 medalii - 13 aur/3 argint/1 bronz, Campionatul Național de Kempo K1 (12.06.2021) - 20 medalii - 15 aur/5 argint, Cupa României de Kempo K1 (25.09.2021) - 17 medalii - 13 aur/4 argint, Cupa României de Semi Kempo (16.10.2021) - 18 medalii - 14 aur /3 argint/1 bronz. Numărul total de medalii câștigate la cele patru competiții este 72 dintre care 55 de aur, 15 de argint și 2 de bronz.Aceasta a fost ultima competiție din calendarul Kempo la care CS Năvodari a participat în acest an, dar promisiunile pentru 2022 sunt la fel de mari.Pentru sportivii de la CS Năvodari, în acest an mai sunt competițiile de box: Campionatul Național de box juniori (26-31 octombrie Târgu Jiu), Campionatul Național de box cadeți (2-7 noiembrie Gheorgheni), Campionatul Național de box seniori (22-27 noiembrie Târgu Mureș), Campionatul Național de box U22 (30 noiembrie-06 decembrie).