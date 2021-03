CS Medgidia, spectacol la fileu. Două meciuri-maraton, de câte cinci seturi

Formaţia antrenată de Florin Voinea şi Radu Began şi-a adjudecat la pas primul set, 25-14, dar s-a văzut imediat egalată la general, după 25-27 în parţialul secund. Medgidia a controlat setul trei (25-21), dar a cedat iniţiativa în cel de-al patrulea (14-25), astfel că s-a intrat în decisiv, unde voleibalistele constănţene au scos la iveală tot ce au avut mai bun. Forță în atac, o apărare de oțel susţinută de un blocaj pe măsură și tabela a indicat la final 3-2 pentru CS Medgidia.





„De la an la an, ne-am propus obiective mai mari. Anul acesta, ne dorim foarte mult să evoluăm într-o cupă europeană. În momentul de față, ne aflăm pe un loc care ne satisface, un loc pentru care am muncit, suntem într-un proiect ambițios și sperăm să continuăm pe aceeași linie”, avea să declare, la finalul partidei, antrenorul principal Florin Voinea.





La fel de spectaculos a fost şi cel de-al doilea meci, în care Medgidia a înfruntat echipa gazdă, CSO Voluntari. O partidă tot de cinci seturi, pierdută însă la mare luptă, scor 2-3.





Ilfovencele s-au impus în primele două seturi, 25-20 şi 28-26, apoi dobrogencele au dat semnalul revenirii şi au egalat la general, după ce şi-au adjudecat parţialele trei şi patru, 25-22, respectiv 25-23. Din păcate, în setul decisiv, nu au mai avut suflul necesar pentru a se impune, iar CSO Voluntari a punctat pentru 15-11.





Pentru constănţence, Andreea Ordeanu a reuşit 19 puncte, Diana Ariton, 14, Ana Miron şi Adriana Mate, câte 12.



„Fetele au luptat exemplar, însă au nevoie de mult mai multă muncă pentru a ajunge din nou la nivelul fizic pe care și-l doresc și de care e nevoie pentru un randament maxim meci după meci”, au explicat reprezentanţii clubului din Medgidia.



XXX





Iată rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei:



CSM Volei Alba Blaj - FC Argeş 3-0 (25-11, 25-15, 25-17);



CSU Belor Galaţi - CS U NTT Data Cluj 3-0 (25-14, 25-18, 25-20).





CS Ştiinţa Bacău a obţinut victoria la „masa verde” cu CS Rapid Bucureşti, scor 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), formaţia feroviară neprezentându-se la meci, după ce mai multe dintre componentele lotului au fost depistate infectate cu virusul Covid-19.





În clasament, lideră este CSM Târgovişte, cu 48 puncte, urmată, în ordine, de CSM Volei Alba-Blaj (48 p), CS Dinamo Bucureşti (36 p), CS Medgidia (32 p), CS Ştiinţa Bacău (29 p) şi CSM Lugoj (24 p).





Victorie de senzație după o evoluţie pe măsură pentru CS Medgidia, în prima partidă din cadrul turneului de la Voluntari, în care adversară a fost CSM Lugoj. Un meci cu multă adrenalină pe teren și pe banca tehnică.